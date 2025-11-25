La vivienda y la gestión de los servicios públicos centrarán las preguntas a Rueda en el próximo pleno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las políticas de vivienda pública puestas en marcha por la Xunta de Galicia y la gestión de los "pilares del Estado del Bienestar", los servicios públicos, centrarán las preguntas que los líderes del BNG, Ana Pontón, y del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, harán al presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en el próximo pleno.

La cita política, que tendrá lugar los días 2 y 3 de diciembre, acogerá también la comparecencia de la conselleira de Vivienda e Planificación das Infraestruturas, María Martínez Allegue, que también abordará las políticas de la Xunta en materia de vivienda.

Además, en la sesión, que arrancará con el debate del último informe de la Valedora do Pobo, incluirá el debate definitivo para su aprobación de la modificación de la Ley del Deporte de Galicia para que la Xunta ejerza la acción popular en casos de violencia en el deporte.