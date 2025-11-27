El voto en contra de PP y la abstención de no adscritas tumban el pago de facturas a proveedores de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal de Santiago ha rechazado el expediente reconocimiento extrajudicial de crédito que permitiría el pago de 119 facturas, 26 de ellas de una deuda del contrato de basura con Viaqua. Así, la propuesta contó con los votos a favor del BNG, Compostela Aberta y PSOE, y el voto en contra del Grupo Municipal Popular y la abstención de las concejalas no adscritas.

El concejal de Facenda, Manuel César Vila, ha comenzado su intervención explicando que traen en este expediente 119 facturas que afectan a 65 proveedores diferentes, la mayoría de ellas de menos de 1.000 euros. Aunque, también las hay de entre 5.000 y más de 20.000 euros.

Vila ha destacado las 26 facturas de Viaqua -- más de 20.000 euros -- por el premio del cobro de la basura. Este contrato finalizó en mayo de 2019, y la orden de continuidad se dio en abril de 2019, y la cobranza de la tasa de basura supone un 3% de lo que recauda la empresa.

Así, ha detallado que la última factura pagada fue la del 2 de julio de 2021, con un importe de 28.179,52 euros, abonada el 3 de noviembre de 2022. "Desde aquella llevan sin pagarse las 26 facturas que suman la mayoría del expediente, de 1.358.975,85 euros del total, las 26 facturas suman 992.395,30 euros", expuso.

En este contexto, la concejala socialista Marta Abal ha indicado en su turno de palabra que así como fue "muy crítica anteriormente", aquí quiere "dar la enhorabuena por desbloquear la gestión del pago de las facturas de Viaqua. No obstante, reiteró que "es necesario cambiar el sistema de recaudación".

"ABUSO DEL CONTRATO MENOR"

Por su parte, el portavoz de las no adscritas, Gonzalo Muíños, ha lamentado que "acabando el 2025 se sigan abonando facturas del año pasado". Un hecho que muestra "el modelo de contabilidad que propone el BNG".

"Tenemos facturas que exponen una vez más el abuso que hace este gobierno del contrato menor", ha subrayado Muíños, ejemplificando con los 10.000 euros de los cascos de bomberos, que "se tenían que haber comprado acudiendo a contratación ordinaria". Sin embargo, ha añadido que las empresas y los proveedores "no tienen culpa de mala gestión contable del Gobierno local", así que, por responsabilidad, facilitarían la aprobación.

A continuación, la concejala popular Rosario Ferreiro Varela ha mostrado su sorpresa al ver que "continúan apareciendo facturas por prestaciones realizadas al Ayuntamiento", no solo en 2024, sino también en 2023 y años anteriores. "Como ocurre con las facturas de Viaqua, las que no tenemos claro también su legalidad", apuntó.

"No me digan que no tuvieron años para pagar estas facturas, en el mes de octubre no se trajo a pleno ningún asunto económico. Andan a rastro, los presupuestos, el pago a policías y bomberos, la cuenta general y luego a meter prisa al resto", remarcó, trasladando que los populares votarían en contra.

Finalmente, la alcaldesa ha solicitado a los grupos políticos que tengan en cuenta que lo que están haciendo es "oponerse a que esa gente cobre y a un expediente que aparece con todos los informes precisos y pertinentes". Así, ha subrayado que no es "muy coherente" decir que hay que mejorar el período medio de pago a proveedores y que al final "no pueda salir adelante".

"Yo les pediría que sean responsables, no con este gobierno por supuesto, sino que sean responsables con el conjunto de vecinos y con las empresas que en la ciudad están esperando a que esto pueda ser cobrado", ha concluido.