O xulgado decreta o internamento non voluntario do home investigado por agredir á súa nai en Mos (Pontevedra)

VIGO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

O Xulgado de Primeira Instancia número 12 de Vigo decretou o internamento non voluntario do mozo de 28 anos de idade detido na noite do pasado 5 de xaneiro após, supostamente, agredir á súa nai na vivenda familiar de Mos (Pontevedra), causándolle graves queimaduras e cortes.

Segundo informaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), dado que se ía a cumprir o prazo máximo de detención do sospeitoso e non foi posible tomarlle declaración --atópase ingresado na unidade de psiquiatría do hospital vigués Álvaro Cunqueiro--, o xulgado de Instrución 1 do Porriño acordou a súa posta en liberdade.

O home segue hospitalizado e, segundo os informes médicos, non se atopa en condicións de declarar. O hospital foi oficiado para que, cando vaia a ser dado de alta, infórmese o xulgado.

Os feitos ocorreron na noite do 5 de xaneiro, cando o mozo, que ten problemas de saúde mental, supostamente atacou á súa nai, de 70 anos de idade, causándolle lesións graves por cortes e queimaduras. Aínda que tratou de fuxir da vivenda, na parroquia de Tameiga, saltando por unha xanela, foi finalmente detido pola Garda Civil.

A muller foi trasladada inicialmente ao hospital Álvaro Cunqueiro, pero a gravidade das súas lesións levou aos médicos a decidir o seu traslado á unidade de grandes queimados do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, onde permanece ingresada en estado grave.