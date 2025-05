O xulgado de Santiago rexeita a medida cautelar para anular a expulsión do PSOE do catro edís expedientados

(I-D) Marta Álvarez, Mercedes Rosón, Mila Castro e Gonzalo Muíños, concelleiros do PSOE expulsados do Concello de Santiago chegan á vista coa dirección do PSOE, a 9 de maio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). O exal

(I-D) Marta Álvarez, Mercedes Rosón, Mila Castro e Gonzalo Muíños, concelleiros do PSOE expulsados do Concello de Santiago chegan á vista coa dirección do PSOE, a 9 de maio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). O exal - César Arxina - Europa Press

O PSOE local destaca que o fallo xudicial confirma que a formación actuou "correctamente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

O Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Santiago desestimou a solicitude de medidas cautelares realizada polos catro concelleiros expulsados do PSOE --Mila Castro, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños e Marta Álvarez-- para frear a súa saída do grupo municipal.

En concreto, os concelleiros pedían que se declarasen nulas e revogásense as sancións impostas pola Comisión Executiva Federal e ratificadas pola Comisión Federal de Ética e Garantías do Partido Socialista.

Así mesmo, tal e como informou este luns o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), os concelleiros tamén pedían que se declarase o seu dereito a ser repostos na plenitude dos seus dereitos persoais e políticos, tanto como afiliados ao PSOE como na súa condición de cargos públicos electos adscritos a leste na corporación municipal de Santiago de Compostela. Todo iso por considerar que, coas sancións impostas, vulnerábase o seu dereito á participación política recollido no artigo 23 da Constitución Española.

Respecto diso, no auto, a xuíza indica que o feito de que estes catro concelleiros non poidan formar parte de comisións e órganos como os consellos de administración das empresas locais non afecta o núcleo da súa función representativa.

Así, a maxistrada conclúe que a "efectos da adopción de medidas cautelares", a invocada vulneración da legalidade ordinaria nos expedientes de suspensión de militancia, inhabilitación e expulsión do partido e do artigo 23 da CE nas súas vertentes de permanencia no partido e de participación política, "ao non afectar o núcleo da función representativa", non lesiona o dereito fundamental aludido nas súas distintas vertentes.

Iso, conforme sinala, impide "apreciar a existencia da aparencia de bo dereito e, en consecuencia, adoptar medida cautelar algunha, pois para iso han de concorrer todos os requisitos establecidos nos artigos 728 e ss. da Lei de Enjuiciamiento Civil".

Ademais, sostén que o paso á condición de non adscrito supón a perda de dereitos e atribucións establecidos na lei para os grupos municipais tendo en conta que "se non se pertence a el non se pode gozar dos seus beneficioso", pero "non daqueles que constitúen o núcleo da función representativa".

O auto non é firme e cabe presentar recurso de apelación ante a Audiencia Provincial da Coruña.

Deste xeito, a decisión xudicial non afectará á situación actual no Concello compostelán, tendo en conta que o paso do catro concelleiros á condición de non adscritos materializouse o venres da pasada semana, cando o Pazo de Raxoi acolleu o pleno municipal no que se deu conta deste asunto.

Todo iso despois de que unha semana antes, os xulgados de Fontiñas acollesen a vista entre o PSOE e o catro concelleiros que reclamaban a adopción de medidas cautelares.

REACCIÓN DO PSOE LOCAL

Respecto diso, a dirección do PSOE local destacou que o fallo xudicial confirma que o Partido Socialista actuou "correctamente" durante todo o procedemento disciplinario aberto ao catro concelleiros.

Ademais, o PSOE de Santiago subliña que primeiro foi o secretario municipal o que "validó" o procedemento e destacan que, após iso, é agora o propio xulgado o que confirma que o realizado pola formación "foi escrupuloso" e que o argumentado polos edís expedientados "non era máis que unha fábula".