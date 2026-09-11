La Xunta activa para este sábado la alerta amarilla por calor en el interior de la provincia de Pontevedra

Archivo - Una mujer se dirige a la playa Silgar, a 30 de septiembre de 2023, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este sábado la alerta amarilla por calor en el interior de la provincia de Pontevedra.

Según ha indicado el Ejecutivo gallego en un comunicado, los ayuntamientos afectados serán los de Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Este sábado la comunidad gallega, según las previsiones de MeteoGalicia, seguirá bajo la influencia de las altas presiones, con la entrada de una masa de aire cálido desde el sur peninsular.

De esta forma, habrá nieblas por la mañana en zonas del interior, que darán paso a tiempo seco y soleado. En cuanto a las temperaturas, sufrirán un ascenso, que se notará más en las máximas.

RECOMENDACIONES

Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son: personas mayores de 65 años y menores de cuatro años, sobre todo las menores de un año; personas que padecen enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, Alzheimer o patologías similares, enfermedad psiquiátrica; y personas que tomen fármacos con efecto anticolinérgico, diuréticos, consumo importante de alcohol.

También son grupos de riesgo las personas mayores que viven solas, las personas de riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas, las personas con exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas o aquellas que pasan varias horas en exteriores.

La Consellería de Sanidade recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población: beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas.

Asimismo, recomiendan usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares, además de calzado fresco, cómodo y que transpire.

Igualmente, se aconseja permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda; ventilar el hogar en las horas de menos calor y durante el día mantenerlo fresco y con las persianas bajadas; evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y reducir la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior a niños ni a personas mayores con las ventanillas cerradas.

En caso de sufrir agotamiento o un golpe de calor, se recomienda solicitar ayuda médica urgente llamando al 061.