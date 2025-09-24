La Xunta acusa a Sánchez de "boicotear" la dependencia con el recurso al TC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha acusado al Gobierno central y a su presidente, Pedro Sánchez, de querer "boicotear" el sistema de la dependencia en Galicia con el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional.

"Con este recurso va a provocar paralizaciones y ralentizaciones en las valoraciones. Así que dé las gracias al señor Sánchez y al PSOE", ha espetado a la diputada socialista Silvia Longueira, quien interpelaba a la conselleira en el pleno del Parlamento en relación con el servicio de ayuda en el hogar.

Longueira ha recordado el asesinato de una trabajadora de este servicio y se ha preguntado "quién cuidaba al cuidador" en ese momento, a lo que Fabiola García ha respondido con el "reconocimiento permanente" a estas profesionales y referencias al protocolo de mejora de la seguridad que, según avanzó previamente el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, será presentado en octubre.

"No tienen estrategia (...) Seguimos con un sistema fallido en el que nadie puso sobre la mesa cuál es el modelo que tiene la Xunta (...) El modelo es pedirle al Estado", ha criticado la parlamentaria del PSdeG, antes de exigir una solución global, frente a los "parches".

Por su parte, la titular de Política Social ha mostrado su "repulsa" frente al reciente asesinato de una trabajadora de este servicio y ha insistido en que si las competencias en este ámbito son "exclusivas" de los ayuntamientos es "porque el PSOE así lo quiso", en referencia a la ley de 2008 "impulsada en la legislatura del bipartito".

En lo referente a la financiación, ha recordado también que se está "revisando el acuerdo con la Fegamp (la federación gallega de municipios y provincias) con la intención de llegar muy pronto a un acuerdo" y la idea, asimismo, de que sea "el incremento del precio de la hora sea progresivo". En todo caso, ha asegurado estar "atendiendo a todas las solicitudes de más horas".

56.000 EXPEDIENTES FAVORABLES

A mayores, García ha señalado que, en los ocho primeros meses del año, van 56.000 expedientes favorables, un 99% más que durante el mismo periodo del año anterior, según sus cifras: 18.000 correspondientes a dependencia y 38.000 resoluciones favorables en discapacidad.

Ante este "creciente esfuerzo inversor", la dirigente ha censurado que "no tiene la misma correspondencia" por parte del Ejecutivo y ha animado a la socialista a "instar al Gobierno central a que cambie su actitud, se implique y mejore la financiación de la dependencia en su conjunto". "Que Galicia reciba lo que le corresponda, porque Galicia no es menos que el País Vasco", ha concluido.