La Xunta aprobará antes de verano el anteproyecto de ley de administración local, que "tocará" el Fondo de Cooperación

La nueva norma apostará por la fusión voluntaria de municipios, impulsará mancomunidades y fomentará el teletrabajo de funcionarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha avanzado que el Consello de la Xunta aprobará "antes de verano", previo paso a su entrada en el Parlamento, el anteproyecto de la nueva ley administración local, que "tocará" el Fondo de Cooperación Local.

En la presentación del VI Informe Red Localis, Calvo ha explicado que "se tocará el Fondo de Cooperación Local, garantizado por ley", y "se hablará de las finalidades y la regulación de ese fondo".

A preguntas de la prensa, el conselleiro ha explicado que se darán más detalles cuando se presente el anteproyecto, pero remarca la necesidad de actualizar la norma con los cambios de los últimos 30 años.

La nueva normativa, en cuya elaboración colaborará también con los expertos de Red Localis, tendrá en cuenta las necesidades de las zonas más despobladas, apostará por entidades como las mancomunidades, fomentará el teletrabajo de empleados públicos, incentivará la fusión voluntaria de municipios y regulará el Fondo de Cooperación Local.

Remarca que la financiación de municipios dependen del Estado, pero una parte corresponde a la Xunta, la "única comunidad" en la que está garantizado por ley una financiación mínima, lo que "no es la panacea", pero lo ve importante, pues "no hace tanto tiempo" los ingresos de la Xunta disminuían y los de los municipios no.

Defiende que este año el Gobierno gallego hace un esfuerzo de financiación mayor que "nunca en la historia" para apoyar a los ayuntamientos con 10 millones más en el Fondo de Cooperación Local, con 168 millones, así como con una aportación global a municipios que crece en 30 millones respecto a 2024, con 644 millones. "Probablemente no sean los suficientes", reconoce, aunque valora que cada año se "financian más actividades".

LA LEY ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL ES "FALLIDA"

Por su parte, los codirectores de la Red Localis, Concepción Campos y Alberto Vaquero, han sido los encargados de desgranar el 'VI Informe Red Localis. A reforma inconclusa das competencias locais', en el que se tacha de "fallida" la Ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local tras una década de su puesta en marcha.

Concluye que es necesaria una reforma de la financiación y una "cooperación" entre administraciones para aclarar las competencias para afrontar los costes de servicios.

Algunas de las recetas que se aportan son fórmulas innovadoras de colaboración entre municipios y redimensión de la planta local, refuerzo del papel de diputaciones, régimen jurídico para los pequeños municipios y abogar por la transformación digital en los municipios.

Al respecto, Concepción Campos llama a actuar en las "duplicidades" de las administraciones, con una mayor coordinación para atajar los "problemas" por las competencias impropias de financiación.

Resalta que sigue sin ponerse en marcha un estatuto de municipios de menor población, que sufren problemas de envejecimiento y dispersión en Galicia, para "evitar que haya ciudadanos de primera y segunda".

Campos lamenta la reforma "inconclusa y fallida" en la administración local después de una década de la "lampedusiana" ley estatal, de forma que los municipios tienen "los mismos o más servicios" con problemas de financiación.

ACLARACIÓN DE COMPETENCIAS

En esta línea, Diego Calvo valora este "trabajo importante" y la intención de la Xunta de "hablar de los problemas reales en los municipios", por lo que no van a "rehuir debates arduos" para las reformas. Indica que los alcaldes no quieren dejar de prestar servicios, pero demandan más financiación, por lo que cree necesario abordar las competencias.

Una comisión técnica constituida entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), reunida en un par de ocasiones, analiza estudios previos de ambas instituciones para llegar a acuerdos sobre la clarificación de competencias de las administraciones autonómica y local.

Y es que Calvo deja claro que la necesidad de modificar el sistema de financiación local debe ir "en paralelo" al del sistema autonómico, que debe atender a la dispersión y envejecimiento de Galicia.