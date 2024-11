La Xunta asegura que Galicia está en condiciones de erradicar el VIH en 2030

La media anual registrada de 6,15 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes sitúa a Galicia muy por debajo del conjunto del Estado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha intervenido este viernes en el acto conmemorativo del Día Mundial del Sida, en el que el departamento sanitario ha avanzado que Galicia está en condiciones de alcanzar el objetivo de erradicar el VIH en 2030.

El conselleiro ha estado acompañado por la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán. Juntos han entregado los Premios galegos de VIH e outras infeccións de transmisión sexual 2024.

Según han informado, el Ejecutivo gallego invertirá 40 millones de euros en el suministro de antirretrovirales. Con ello, se incorporarán tres nuevos tratamientos de este tipo para ofrecerles a los pacientes las terapias más avanzadas y eficaces.

Actualmente, en Galicia son más de 6.300 las personas con algún tratamiento antirretroviral activo.

Tal y como apunta un estudio elaborado por la Dirección Xeral de Saúde Pública referido al período 2004-2023, se demuestra una evolución "marcadamente descendiente" de la prevalencia del Sida en Galicia en estos últimos 20 años.

La media anual registrada de 6,15 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes sitúa a Galicia muy por debajo del conjunto del Estado, donde el registro está en 9,6 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, el registro referido a 2023 es "todavía mejor" y cae hasta los 4,3 casos frente a los 7,4 de la media nacional. En esos 20 años, 3.385 nuevos pacientes han sido diagnosticados de VIH en Galicia.

Por contra, el conselleiro ha alertado de que, así como la infección por VIH y Sida muestran una tendencia de "mejoría sostenida", existe una preocupación compartida por el incremento de otras enfermedades de transmisión sexual, sobre todo entre los más jóvenes.

Por ello, Gómez Caamaño ha puesto el foco en la concienciación y la detección temprana y ha destacado algunas campañas como la unidad móvil que acerca pruebas rápidas y educación sobre las ETS en eventos y espacios de ocio de los jóvenes, y que ya realizó 1.000 pruebas rápidas en seis meses.

PREMIOS CONCEDIDOS

En la categoría de investigación científica, el primer premio ha sido para el artículo: Meningococcal carriage in men who have sex with men presenting at a sexual health unit in Spain, del que es autor Alexandre Pérez González, del Servizo de Medicina Interna del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS).

El segundo premio ha sido para el artículo: Plasma Human Immunodeficiency Virus 1 RNA and CD4+ T-Cell Counts Are Determinants of Virological Nonsuppression Outcomes With Initial Integrase Inhibitor-Based Regimens: A Prospective RESPOND Cohort Study, del que es autora Hortensia Álvarez Díaz, del Servizo de Medicina Interna do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

En la categoría de premios a los mejores proyectos educativos en ETS, el primer galardón ha sido para: A saúde sexual, coordinadora Eva Ríos Cobas del IES Río Miño de Rábade (Lugo), alumnado de tercero de ESO.

El segundo premio ha sido para: Ten saúde con Don, coordinadora Cristina Domínguez Moure, del IES Nº 1 do Carballiño (Ourense), alumnado de 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato.

En la categoría a la mejor intervención sanitaria sobre VIH y otras ITS ha resultado ganador: Deixa a túa pegada, de la Sociedade Española de Urxencias e Emerxencias (Semes Galicia), y en la categoría de Intervención social, el premio ha sido para: VIH Ciencia Aberta, de Eva Poveda López, del Grupo de Viroloxía e Patoxénese del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.

SERGAS, PREMIADO EN FORO IBEROAMERICANO DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN

Por otra parte, el Servizo Galego de Saúde, de la mano de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde, ha recogido el galardón al mejor poryecto de compra pública de innovación (CPI), por el empleo del procedimiento de 'Asociación para a Innovación' para el desarrollo del dispositivo multicanal 'UNI-VEC', destinado a la extirpación avanzada de tumores rectales, mediante endoscopia flexible y cirugía endoscópica transanal.

En el marco del VI Foro Iberoamericano de Compra Pública de Innovación e Innovación Abierta, celebrado esta semana en Santiago de Chile, la Administración sanitaria pública gallega ha sido premiada por este modelo para desarrollar un dispositivo que, actualmente, ya cuenta con la marca CE para su incorporación a la práctica clínica.

La directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo, ha explicado cómo se desarrolló un procedimiento en el que, partiendo de un pre-prototipo y del trabajo de I+D previo realizado por la Unidade de Cirurxía Experimental del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, se contrató el desarrollo de una solución innovadora para evolucionar desde una tecnología, aún en estado de pre-prototipo, hacia un dispositivo que pudiese ser empleado en pacientes.

La directora de investigación de ACIS, Pilar Morgade, ha sido la encargada de recoger un premio con el que el Servizo Galego de Saúde aporta "una solución innovadora que avanza hacia una cirugía sin cicatrices y a través de orificios naturales, que posibilitará una reducción del tiempo de realización de las intervenciones endoscópicas o cirugías".