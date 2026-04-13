La Xunta aumenta hasta casi 12.000 las plazas para campamentos y actividades de verano

Reunión Do Consello Da Xunta - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que el Consello ha dado el visto bueno "a la mayor oferta de plazas de campamentos y actividades de verano" en la historia de la comunidad, con 11.932 plazas para niños y jóvenes de 9 a 30 años, lo que supone 302 más que en la campaña anterior.

En concreto, estarán repartidas entre campamentos, minicampamentos, campos de voluntariado, propuestas de ocio alternativo para mayores de 18 años y uso de instalaciones juveniles.

Se trata de uno de los programas más importantes de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en lo que tiene que ver con los más jóvenes y que año tras año, según ha destacado la Xunta, sigue consolidándose como un referente a nivel de todo el Estado. Un programa que, como ha resaltado Rueda, supone "un recurso de conciliación muy importante" y que, según ha añadido el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, permite "ofrecer recursos de ocio de calidad que atraen a jóvenes gallegos, pero también para los de otras comunidades autonómicas y el extranjero".

"Una apuesta clara y decidida por la conciliación, la integración y la inclusión en la que la Xunta invierte 5,5 millones de euros", ha incidido el conselleiro.

De este modo, desde el Ejecutivo autonómico se pretende continuar facilitando oportunidades para disfrutar de un tiempo de ocio educativo de primer nivel, fomentando que la juventud emplee su tiempo libre en la época estival con actividades de carácter lúdico, cultural, deportivo y formativo.

Así, la mayor oferta de la campaña 'Modo Verano Activo' -"uno de los principales pilares de la programación", ha detallado el conselleiro- se corresponde con la modalidad de campamentos, destinados a niños y niñas de entre 9 y 17 años, y que este año cuenta con 8.050 plazas repartidas en 36 instalaciones de las 4 provincias, lo que supone 173 más con respecto a las del año pasado.

A estas hay que sumarles las 301 disponibles fuera de la Comunidad a través de los intercambios con el País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y Cantabria. Además, se añaden 105 plazas en los campamentos específicos para personas con discapacidad convocadas a través de la Consellería de Política Social.

Con una duración de entre ocho y 12 días por turno durante los meses de julio, agosto y septiembre, esta propuesta brinda actividades para divertirse y también encaminadas al enriquecimiento personal y vital de sus participantes. En este 2026 se incluyen varios campamentos nuevos como 'Experiencia Galicia Calidade del Verano', en Boqueixón; 'Explora el rural', en Vilariño de Conso, y 'Un verano para recordar' y 'Multideporte', ambos en Mondariz Balneario.

MÁS OPORTUNIDADES CON LA ROTACIÓN DE PLAZAS

López Campos ha explicado que "el plazo de inscripciones en la campaña abrirá este jueves", después de la publicación el miércoles de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia, excepto para el programa de actividades de ocio alternativo para mayores de 18 años que abrirá en mayo.

Como novedad, el presidente ha destacado que, "en el sorteo de plazas, tendrán prioridad aquellos que no participaron en ninguna actividad el pasado verano". De este modo, se busca dotar al sistema de una mayor equidad, al garantizar la rotación en la adjudicación de las plazas de un año para el otro.

La Xunta ha destacado también que esta campaña aboga cada año plenamente por la integración y la inclusión, de manera que todos los jóvenes tienen la oportunidad de participar en igualdad de condiciones y con independencia de sus necesidades específicas, contando siempre con el personal especializado que se precise.

Así las personas con discapacidad pueden presentar su solicitud de participación por el procedimiento general, por la vía de las plazas reservadas de inclusión (355), o bien a través de los campamentos específicos de la Consellería de Política Social e Igualdad.

Además de los campamentos, en esta edición se vuelven a programar iniciativas concretas que van desde los más jóvenes a los mayores de 18 años. Así, para la franja de edad comprendida entre los 9 y 12 años vuelven los minicampamentos Conoce Galicia, una propuesta lúdico-formativa que aumenta en cerca de 100 sus plazas con respecto a 2025, llegando a las 876.

Se trata de una propuesta que se desarrolla en espacios naturales con una duración de cinco días, de lunes a viernes, en alojamientos distribuidos por toda la geografía gallega y que cuenta con 13 programas. Su objetivo es favorecer las necesidades de conciliación y cuidado de las familias al tiempo que se fomenta el conocimiento de la riqueza natural y patrimonial de Galicia.

Por otra parte, se le da continuidad al paquete de actividades de ocio educativo, alternativo y saludable para personas de 18 la 30 años, que se puso en marcha en 2024, y que ofrece 160 plazas centradas en cinco programas de cuatro días de duración. Los chicos podrán mejorar las competencias y habilidades a través de la educación no formal de manera que conozcan la geografía y el patrimonio natural, cultural y etnográfico de Galicia.

CAMPOS DE VOLUNTARIADO Y USO DE INSTALACIONES JUVENILES

Para mayores de 18 años también están destinados los campos de voluntariado, que incrementan sus plazas en esta convocatoria, hasta las 815. De ellas, 665 se distribuyen entre las 40 propuestas localizadas en Galicia, a las cuáles hay que sumar otras 75 plazas en otras comunidades autónomas y 75 más en el extranjero.

Estas acciones se desarrollan mayoritariamente en colaboración con los ayuntamientos y pretenden favorecer la convivencia, la participación, la tolerancia y la solidaridad entre la juventud y su entorno, a través de la colaboración desinteresada y voluntaria en trabajos diversos al tiempo que disfrutan de alternativas de ocio y tiempo libre.

Además de esta oferta directa, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, también incluye en su campaña de verano el uso de las instalaciones juveniles por parte de asociaciones, entidades prestadoras de servicios a la juventud, escuelas de tiempo libre, corporaciones locales y otras entidades públicas o privadas que lleven a cabo planes relacionados con los jóvenes. La propuesta tiene 1.270 plazas organizadas en turnos de cinco a 10 días de duración.