La Xunta autoriza una línea de autobús que conectará Ferrol y Lugo con una única parada en As Pontes

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha autorizado la licitación de la nueva concesión de servicio público de transporte regular de viajeros por carretera A Coruña-Ferrol- Ortigueira-Viveiro-Vilalba- Lugo, con un presupuesto de casi 2,7 millones de euros. En la nueva licitación se prevé, además de la continuidad de los servicios actualmente prestados, la creación de la línea Conecta Ferrol-Lugo, con una única parada en As Pontes de García Rodríguez.

Así lo ha comunicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la conferencia de prensa posterior a la celebración del Consello de Goberno semanal. Según ha apuntado, se prevé que en los nuevos servicios viajen unas 8.500 personas al año.

Se amplía así, ha señalado, la red de autobuses interurbanos impulsada por el Gobierno gallego para "reforzar las conexiones directas entre las principales ciudades de Galicia" y que se implantó por primera vez hace un año entre A Coruña y Lugo.

El objetivo, tal y como ha incidido, es avanzar en el transporte colectivo como "elemento fundamental para progresar hacia un modelo de movilidad sostenible en la comunidad".

La incorporación de la nueva línea entre Lugo y Ferrol supondrá un incremento de dos servicios directos por sentido al día entre dichas ciudades, lo que implica 1.408 servicios más al año.

Así, de lunes a viernes se dispondrá de tres servicios directos por sentido al día, a las 6.30, 14.30 y 17.30 con salida desde Ferrol, y a las 6.30, 15.30 y 19.30 con salida desde Lugo, y habrá adicionalmente un servicio los viernes lectivos a las 18.00 en dirección Ferrol y otro los domingos a las 20.00 hacia Lugo durante el curso universitario.

Rueda ha destacado que la parada intermedia en As Pontes se estableció tras comprobar que más de medio millón de desplazamientos anuales se realizan en vehículo privado entre Ferrol y la mencionada localidad.

Además, también se prolongará la actual línea Oza dos Ríos - Betanzos hasta Curtis, y se realizarán algunos ajustes horarios para atender peticiones de la ciudadanía. La nueva concesión suma un vehículo más a la prestación del servicio que la anterior licitación, de forma que serán 11.

A mayores de estos municipios, la concesión, cuya vigencia se prevé extender hasta 2030, incluye otros 58 ayuntamientos: A Capela, A Coruña, Aranga, As Somozas, Bergondo, Betanzos, Boimorto, Cabanas, Cedeira, Cerdido, Curtis, Fene, Frades, Mañón, Melide, Mesía, Moeche, Narón, Neda, O Pino, Olleiros, Ortigueira, Oza-Cesuras, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado y Vilasantar, así como los lugueses de Abadín, Barreiros, Begonte, Burela, Cervo, Chantada, Foz, Guitiriz, Lourenzá, Mondoñedo, Muras, O Vicedo, Ourol, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Rábade, Ribadeo, Vilalba, Vivero, Xermade y Xove. En Ourense la concesión atiende a los ayuntamientos de A Peroxa, Carballedo, Cueles, Ourense y Vilamarín, y en Pontevedra, Agolada y Lalín.

LICITACIONES SENDAS EN LAXE (A CORUÑA) Y OMBREIRO (LUGO)

Por otra parte, el Gobierno gallego ha dado luz verde al proyecto de construcción y a la próxima licitación de las obras de las nuevas sendas peatonales en la carretera AC-433, en el ayuntamiento de Laxe.

Destinará una inversión total de 1.102.524,85 euros (cofinanciados con fondos europeos Feder 21/27) a la construcción de dos nuevos tramos de sendas peatonales en esta vía autonómica: un primero que parte del núcleo de Castrelo uniéndose con la senda ya ejecutada en Serantes, y un segundo que enlaza este núcleo con el de Laxe.

Estos nuevos itinerarios, que se desarrollarán por el margen derecho de la carretera autonómica AC-433, en su recorrido por el municipio coruñés de Laxe, alcanzarán una longitud total de alrededor de dos kilómetros.

Asimismo, el Consello de la Xunta ha acordado someter a información pública el proyecto para ejecutar una senda en la carretera autonómica LU-234 a su paso por la parroquia de San Martiño de Ombreiro, en el ayuntamiento de Lugo, cuya ejecución supondrá una inversión estimada de 869.819,36 euros.

El objeto de la actuación es la definición de las obras que es preciso ejecutar para la implantación de un itinerario seguro de uso compartido peatonal-ciclista, de algo más de 1,2 kilómetros de longitud, en paralelo al margen izquierdo de esta vía autonómica, entre los núcleos rurales de A Ponte y Riazón.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas prevé someter en las próximas semanas este proyecto a información pública, para efectos expropiatorios, por un plazo de 30 días. La previsión es poder aprobar el proyecto de trazado en el segundo trimestre de este año y realizar la convocatoria de levantamiento de actas previas de las expropiaciones, para a continuación tramitar el proyecto constructivo y licitar la obra. El plazo de ejecución de la intervención es de 12 meses.

REFUERZO DEL FIRME EN VARIAS CARRETERAS

Por último, el Consello de la Xunta ha autorizado también este lunes la próxima contratación de las obras de renovación del firme en ocho carreteras autonómicas, en su recorrido por 10 ayuntamientos de A Costa da Morte, por una inversión que rondará los 3,5 millones de euros.

Se trata de llevar a cabo una renovación del firme para el mantenimiento y conservación en distintos trechos de la vía de altas prestaciones VG.-1.4 (Cee-Sardiñeiro), así como en las carreteras AC-404 (Santa Comba-Baio), AC-429 (Ponteceso-Laxe), AC-440 (Berdoias- Muxía), AC-444 (Negreira-Ponte Failde), AC-546 (Negreira-A Pereira), AC-550 (Cee- Ribeira) y la AC-552 (A Coruña-Cee).

Las intervenciones proyectadas en estas vías coinciden con sus recorridos por los municipios de A Baña, Cabana de Bergantiños, Cee, Fisterra, Laxe, Muros, Muxía, Santa Comba, Vimianzo y Zas.

Los trabajos consistirán en la rehabilitación superficial del firme de estas carreteras, con distintas actuaciones, restaurando las características del pavimento, adecuando sus necesidades funcionales y de durabilidad. En conjunto, a través de estas intervenciones se actuará en cerca de 65 kilómetros de longitud. Prevén adjudicar las obras en este segundo trimestre, para ejecutarlas este mismo año, al contar con un plazo de ejecución estimado de seis meses.