La Xunta cifra en un 13,6% el apoyo a la huelga de docentes y la CIG asegura que "no entrará en el debate de números"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha cifrado en un 13,6% el seguimiento de la huelga de docentes en los centros gallegos durante la jornada de este martes, por su parte, la CIG ha advertido de que "no va a entrar en el debate de números".

En declaraciones a los medios este martes en Silleda, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha calificado esta huelga de "estrategia política" y la ha vinculado al entorno del BNG.

"Se está dando cumplimiento por parte de las organizaciones del entorno del BNG a un mandato, en este caso, de la UPG, que pone encima de la mesa como estrategia política algo que no compartimos, que es el conflicto", ha lamentado el titular de Educación.

Por su parte, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha acusado a la Xunta en declaraciones a Europa Press de "dar los mínimos números que el 25 de septiembre".

"Tenemos claro que la huelga está siendo un éxito, está teniendo un éxito de participación en las movilizaciones, también en las protestas que en los propios centros educativos se están haciendo con pancartas o con profesorado manifestándose en redes. Para nosotros, esos son los números y el triunfo de la jornada de hoy", ha incidido Arroxo.

Aunque ha admitido que en Educación "queda mucho trabajo por hacer", el conselleiro ha recordado que existe "una hoja de ruta que pactada precisamente con aquellos sindicatos que quisieron participar y que tuvieron altura de mira".

Un acuerdo que "el sindicato nacionalista despreció y en el que no quiso participar", ha afeado Rodríguez, a la vez que ha señalado que la CIG "tuvo una oportunidad y la despreció, porque prefiere votar por el conflicto", así, ha hecho un llamamiento para que la central sindical "reconsidere su postura".