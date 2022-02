La Xunta convocará en la primera quincena de febrero las ayudas al ocio nocturno afectado por los cierres navideños

La conselleira de Emprego tacha de "fracaso político de máximo nivel" la aprobación de la reforma laboral por un voto "erróneo" del PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta prevé convocar "en la primera quincena" de febrero una línea de ayudas, dotada con 3 millones de euros en total, para los locales de ocio nocturno que se vieron obligados a cerrar desde la época navideña debido a las restricciones de horarios impuestas hasta mediados de enero.

Así lo ha avanzado la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, en una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que estas subvenciones buscará "compensar las pérdidas" sufridas durante este período.

"En esta primera quincena de febrero estará publicado porque este era el compromiso con ellos (con los empresarios del sector)", ha asegurado la conselleira.

Del mismo modo, Lorenzana ha avanzado otra próxima línea de ayudas destinada a los autónomos y pymes gallegos para "indemnizar a aquellos sectores que apenas pudieron abrir" desde que irrumpió la pandemia, con una bajada de la facturación situada en "un 80 o 90 por ciento". Como ejemplo ha situado a los feriantes, empresarios que "no pudieron desarrollar prácticamente ninguna actividad".

Con todo, la conselleira de Emprego no ha dado más detalles sobre estas subvenciones porque el Gobierno gallego está "a la espera de las valoraciones que hagan" las asociaciones representativas del sector sobre cuántos negocios podrían necesitarlas.

En este contexto, María Jesús Lorenzana ha cifrado en 66 millones de euros los fondos del plan de rescate para pymes y autónomos que tuvieron que ser devueltos al Ministerio de Asuntos Económicos como consecuencia de los "criterios súper rigurosos" que puso el departamento que dirige Nadia Calviño.

"Entre otros requisitos, solo se podía utilizar el dinero para pagar al autónomo o a la empresa deudas que tenía pendientes", ha criticado la titular de Emprego de la Xunta.

Y es que, a pesar de que Galicia ejecutó "el 70 por ciento" del montante recibido, hubo que devolver 66 millones cuando todavía hay solicitudes pendientes por valor de 2.000 millones de euros pero que "no cumplen los requisitos del Ministerio".

Así, la conselleira ha recordado que remitió la semana pasada dos cartas tanto a Calviño como a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que la Xunta pueda disponer de estas cuantías, pero todavía no hay "una reclamación formal". "Si tuviésemos esos 66 millones a mayores, barajaríamos sacar un plan más amplio para los sectores más desfavorecidos", ha afirmado Lorenzana.

REFORMA LABORAL POR UN VOTO "ERRÓNEO"

En otro orden de cosas, la conselleira de Emprego también ha cuestionado que el Gobierno central vaya a aplicar la reforma laboral aprobada esta semana en el Congreso por un voto "erróneo" de un diputado del PP (Alberto Casero), "como él manifiesta".

María Jesús Lorenzana ha tachado de "gravísimo" lo ocurrido porque es "evidente" que el sentido de su voto no coincide "con el consentimiento". "Creo, de verdad, que la presidenta del Congreso (Meritxell Batet) tiene muchísimo que explicar desde muchísimas perspectivas por qué este diputado intentó aclarar firmemente su postura y no se le dejó", ha aseverado.

Ante este panorama, la conselleira ha criticado "la alegría" de los miembros del Gobierno manifestada tras la votación cuando fue "un fracaso político de máximo nivel": "Me parece como cuando suspendes un examen y el profesor, por un error, te pone un aprobado".

Así a todo, Lorenzana ha reconocido que la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta segunda del Ejecutivo estatal, Yolanda Díaz, tiene "cosas buenas" como la regulación de los ERTE y que "seguramente va a mejorar la indefinición en determinados sectores".

A renglón seguido, ha señalado que "no es una reforma ambiciosa" y que va a "eliminar la flexibilidad". "Me preocupa que no sirva para crear empleo ni para hacer a las empresas competitivas", ha dicho.

Asimismo, Lorenzana ha puesto el foco en que la nueva legislación laboral "no es, de ningún modo, lo que se prometió" en campaña electoral por parte de Unidas Podemos, ya que mantiene "los elementos estructurales" de la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. "Los despidos no se encarecen y la autorización administrativa de los ERE no se recuperan", ha señalado.

SUBIDA DEL SMI

Sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que abordarán este lunes Gobierno, UGT, CC.OO. y patronal, la conselleira la avala "mientras se haga en el seno del diálogo social y con aprobación de empresarios y sindicatos".

"En España tenemos que seguir luchando por que el SMI se adecúe al coste de vida", ha agregado, aunque ha matizado que esta revisión debe "tener en cuenta la situación tan crítica" por lo que pasan las empresas, a lo que ha añadido las posibles "repercusiones económicas" de la nueva reforma laboral.