La Xunta creará un nuevo programa educativo con el objetivo inicial de reincorporar al sistema a 10.000 personas

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez - DAVID CABEZÓN @ XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha aprobado este lunes el lanzamiento del nuevo programa 'Cualifica Talento', una iniciativa diseñada para combatir el abandono escolar prematuro y atraer de nuevo al sistema educativo a colectivos específicos, con un objetivo inicial de alcanzar a unas 10.000 personas.

Según ha detallado el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello de la Xunta, este programa se centrará especialmente en el perfil identificado con mayor tasa de abandono: hombres de entre 18 y 24 años e inmigrantes.

El conselleiro ha precisado que, mientras la tasa de abandono femenina se sitúa en el 7,2%, la masculina asciende hasta el 13,5%, lo que convierte este fenómeno en un problema con un marcado componente de género.

Pese a que Galicia presenta actualmente una tasa de abandono del 10%, por debajo de la media estatal (13%), según ha subrayado, la Administración autonómica busca seguir mejorando estas cifras para evitar que los jóvenes carezcan de titulación, algo que "los condena a itinerarios vitales complejos".

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN Y USO DE IA

Para la ejecución de 'Cualifica Talento', la Xunta creará equipos de orientación específica en áreas urbanas, integrados por personal especializado y profesores de Formación y Orientación Laboral (FOL) . Estos equipos se encargarán de identificar y contactar con los posibles beneficiarios --principalmente por vía telefónica-- para ofrecerles asesoramiento personalizado e itinerarios formativos flexibles.

En este proceso, la Consellería empleará herramientas de inteligencia artificial, como el asistente 'OPI orienta', para facilitar información sobre la oferta educativa. Asimismo, se trabajará de forma coordinada con asociaciones y organizaciones que atienden a personas desfavorecidas o inmigrantes.

Los participantes podrán reincorporarse al sistema a través de opciones adaptadas a sus circunstancias, fundamentalmente la Formación Profesional (FP) acelerada, las escuelas para adultos (EPAPUS) y las escuelas oficiales de idiomas. Además, se promoverá la acreditación de competencias para que estas personas puedan obtener un reconocimiento oficial de su experiencia laboral previa.

La previsión de la Xunta es que los equipos comiencen los contactos con el "perfil diana" de forma inmediata, con el fin de que los interesados puedan matricularse este verano e iniciar su formación en el próximo curso escolar.

Con todo, Rodríguez ha subrayado que este programa no es una acción aislada, sino que se integra en la estrategia FPGAL 360 y se alinea con el Plan MEGA de atención al alumnado extranjero. El conselleiro ha concluido insistiendo en que el objetivo final es "generar oportunidades" y dotar a los sectores productivos de recursos humanos "más cualificados y preparados".

ENSEÑANZA HÍBRIDA

En este contexto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado la aprobación por parte del Consello de licitar la compra de nuevos materiales didácticos en papel para reforzar la enseñanza híbrida en los centros educativos gallegos, todo ello por un importe superior a un millón y 100 mil euros.

Será para fichas didácticas; materiales con ejercicios; actividades para realizar prácticas de ciencias sociales, naturales y matemáticas y, además, otro tipo de elementos para llevar a cabo estas prácticas, como lupas, básculas, cintas métricas o mapas.

"Recuerdo que la implantación del modelo híbrido va a ser progresiva, empezaremos por diferentes niveles educativos, iremos subiendo y el objetivo es beneficiar con este modelo a 25.000 alumnos y alumnas en los próximos dos años", ha concluido.