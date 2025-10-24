La Xunta critica el uso del Consejo Interterritorial de Sanidad para "caprichos políticos" y ataques a regiones del PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha denunciado la utilización del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para "caprichos políticos" y para llevar a cabo "ataques" a las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

El responsable autonómico ha acudido a Zaragoza, donde esta mañana se ha celebrado la reunión del Consejo y, junto a otros consejeros de Sanidad del Partido Popular, se ha levantado de la mesa después de leer un comunicado en el que denuncian "la utilización partidista y sectaria" de este órgano por parte del Gobierno.

"Le hemos trasladado nuestra inquietud y disconfort con lo que ha pasado en las últimas semanas", ha señalado, haciendo referencia a los cribados y al cruce de reproches entre Gobierno y comunidades populares por el acceso a los datos. "Estamos dispuestas a dar esos datos, por supuesto. De hecho, en Galicia tenemos que actualizarlos próximamente y los primeros que los conocerán serán los pacientes", ha avanzado.

Además, ha criticado que continúan sin abordarse los principales problemas del sistema sanitario, como son el déficit de médicos de familia y pediatras. "El Ministerio no está tomando ninguna medida para intentar solventarlo", ha censurado.

FINANCIACIÓN CENTROS INTEGRALES DE CÁNCER

El Ministerio de Sanidad había convocado de forma extraordinaria a las comunidades autónomas para abordar la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer y un acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer, entre otros asuntos, en plena polémica por la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a enviar datos sobre sus programas de cribado de cáncer, tras los fallos detectados en Andalucía.

"Nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud", reza el manifiesto que han leído los 'populares' tras abandonar la sesión.

"En defensa de la salud de los españoles, del respeto institucional y del correcto funcionamiento del Consejo Interterritorial", han proclamado los consejeros de Sanidad al anunciar su retirada de la sesión hasta que el Ministerio de Sanidad "restaure los cauces reglamentarios y devuelva al Consejo el valor, el fondo y el contenido que merece como órgano fundamental de coordinación de la política sanitaria en España".