La Xunta defiende que el equipo Israel-Premier Tech participó en La Vuelta "por méritos deportivos"

El secretario xeral para o Deporte se posiciona remitiendo al discurso del rey y al minuto de silencio contra la "masacre" en Gaza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, ha defendido que el equipo Israel-Premier Tech participó en La Vuelta "por méritos deportivos".

Preguntado por el BNG por su posición frente a lo que está ocurriendo en Gaza, Lete se ha remitido al discurso del rey Felipe VI en la Asamblea de la ONU y al minuto de silencio guardado en el Parlamento de Galicia contra lo que ha denominado "masacre" en Gaza, ante las críticas del diputado Iago Suárez por el "genocidio".

"Abogamos por una solución urgente negociada a este drama, por la apertura de los corredores humanitarios, por el cese de las actividades militares contra la población civil, por la liberación de los rehenes israelíes y de los presos palestinos, por evitar una escalada regional del conflicto, por una solución permanente que pasa por la constitución de un Estado palestino con fronteras seguras, es decir, dos estados diferenciados", ha enumerado Lete en su respuesta en comisión parlamentaria.

En este sentido, ha respondido al parlamentario del Bloque que si le pregunta su "posición personal" le dirá que está "encantado" y se remite a la posición de la Jefatura del Estado de España en la Asamblea de la ONU la semana pasada. "Y si me pide una valoración institucional como miembro de este Gobierno, me remito a ese minuto de silencio que se celebró aquí en el momento en que se celebraba el pleno del Parlamento", ha añadido.

"QUIEN GUARDA SILENCIO ES CÓMPLICE"

Lete era interrogado, en concreto, sobre la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta a su paso por Galicia y por las protestas. El diputado Iago Suárez le advirtió de que el Gobierno gallego "no debe ser indiferente" a estos acontecimientos pues "quien se pone de perfil está tomando partido" y "quien guarda silencio es cómplice de un genocidio". "Están a tiempo, llegarían tarde pero están a tiempo", ha incidido Suárez.

En este sentido, ha resaltado la relación entre deporte y política, y la utilización del primero para "limpiar la imagen" de Israel, antes de incidir en que él no podría "dormir tranquilo" sin un pronunciamiento claro al respecto. "El dedo señalador de la historia no perdona, ustedes dirán, ustedes verán", ha concluido, después de mostrar imágenes de lo que está padeciendo la población infantil.

En su contestación, el titular de Deporte de la Xunta ha reprochado al portavoz nacionalista que hablase "de lo que quiso" y ha recalcado que él acudió a esta comisión a "hablar de deporte" y de la Vuelta.

"La Vuelta es un evento deportivo que siempre que esté en Galicia es una muy buena noticia", ha argumentado, antes de defender que el Israel Premier Tech "participó en la Vuelta a España 2025 por méritos deportivos, o de ranking, acorde a cómo está estructurado el ciclismo mundial bajo la normativa de la Unión Ciclista Internacional".

En su intervención, ha indicado que la Xunta "prefiere hacer política deportiva que política con deporte" y ha apelado a los valores de este último.

SOBRE LAS PROTESTAS: "NO VALE CUALQUIER COSA"

A continuación, Lete ha reivindicado el "derecho fundamental que asiste a todos los ciudadanos a manifestarse en libertad". No obstante, ha advertido de que ello "tiene como único requisito que sea pacífica".

En la réplica, el portavoz del Bloque en el debate ha subrayado que "dónde quedan" los méritos deportivos rusos y bielorrusos en atletismo, y Lete le ha espetado que si le conoce sabrá que piensa "lo mismo" que él. En cualquier caso, ha reiterado, sobre las protestas, que "las normas están para cumplirse" y "no vale cualquier cosa".

Así, ha suscrito las declaraciones de un ciclista que señaló que "los violentos" habían opacado las protestas.