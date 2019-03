La Xunta fijó servicios mínimos para una huelga convocada por un sindicato sin representación que se desmarca del paro

Publicado 22/03/2019 19:35:56 CET

El sindicato SUT, sin implantación en Galicia, negó haber convocado una huelga para la que la Xunta decretó servicio mínimos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia decretó servicios mínimos para una huelga supuestamente convocada para el 21 de marzo en la administración pública por el sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT), que negó en su página web haber promovido el paro.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) del pasado miércoles publicó una orden del 18 de marzo en la que se fijaban los servicios mínimos en todo el cuerpo de la administración pública para la convocatoria de huelga atribuida al sindicato SUT, sin implantación en Galicia.

"La organización sindical Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) comunicó una convocatoria de huelga para todos/as los/las trabajadores/as temporales de las distintas administraciones públicas de todo el Estado, así como el funcionariado de carrera que quiera sumarse, que se desarrollará desde las 00.00 horas de 21 de marzo hasta las 24.00 del mismo día", reza la orden publicada el día 20 en el DOG.

Ese mismo miércoles, el SUT publicó un mensaje en su página web en la que desmiente ser el convocante del paro y asegura que alguien ha empleado "el nombre del sindicato" para llamar a la huelga.

"No conocemos la convocatoria realizada ni los términos de la misma ni quien ha utilizado el nombre del sindicato para realizarla, por lo tanto, no podemos asumir ninguna responsabilidad sobre una convocatoria que no hemos realizado", asegura el sindicato SUT, que avanza en su comunicado que realizarán las "averiguaciones pertinentes sobre quién usurpa el nombre del sindicato".

"CAUCES OFICIALES"

Fuentes de la Dirección Xeral de Función Pública consultadas por Europa Press aseguran que la convocatoria de la huelga llegó por los "cauces oficiales" y que, por lo tanto, la actuación del Gobierno gallego fue la "habitual", limitándose a fijar los servicios mínimos para todo el cuerpo de funcionarios.

Así, el departamento dependiente de la Consellería de Facenda sostiene que la confusión en el origen de la convocatoria del paro es "ajeno" a la administración y corresponde únicamente al sindicato aclarar la situación generada.

EN MAREA PIDE EXPLICACIONES

Este viernes, En Marea ha registrado una iniciativa en el Parlamento en la que insta al Gobierno gallego a ofrecer explicaciones "por la chapuza" de haber "dado por válida una falsa convocatoria de huelga en la administración".

"Este nivel de chapuza, de improvisación y de falta de comprobación de la oficialidad de una huelga no es admisible", ha asegurado la diputada del partido instrumental Eva Solla, que califica de "muy grave y difícil de comprender que no se compruebe la veracidad de una convocatoria de huelga que no existe y se publiquen unos servicios mínimos que se hacen firmar al personal".