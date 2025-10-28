La Xunta insta al gobierno de Santiago a "ponerse a trabajar" ante "el peligro" de una ciudad "desprovista" de bomberos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha instado al gobierno local que dirige Goretti Sanmartín (BNG) a "ponerse a trabajar" para solucionar "el despropósito" que, a su juicio, supone que la capital gallega quede "totalmente desprovista" de bomberos. "Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar porque esto puede acabar muy mal, es una situación de peligro", ha advertido.

A preguntas de los medios, Calvo ha cargado contra la situación en la capital gallega, en la misma jornada en que Sanmartín ha asegurado que el Ayuntamiento tiene "garantizada" esta semana una "dotación suficiente" de efectivos para el funcionamiento del parque y ha anunciado la convocatoria de una mesa general de negociación con la intención de llegar a acuerdos con la plantilla.

Calvo ha esgrimido que "nunca hasta hoy" se había dado una situación similar en la capital gallega. "Y sobre la comarcalización, no sé qué se perdió la alcaldesa, pero en los presupuestos hay una partida específica consensuada con la Diputación de A Coruña para la construcción de un nuevo parque de bomberos y el mantenimiento del parque", ha señalado.

De hecho, ha agregado que a este acuerdo "ya se había llegado cuando el alcalde era (el socialista Xosé Sánchez) Bugallo". "Solo estaba pendiente que Bugallo llegase a un acuerdo con los bomberos de Santiago y poder firmar el convenio. Llevamos tres años esperando Xunta y Diputación. Pasó Bugallo, llegó Sanmartín, que lleva años gobernando y sigue sin firmarse", ha lamentado.

A este respecto, ha recalcado que la situación "no es un problema de la Diputación", donde, ha subrayado, "gobiernan PSOE y BNG", ni tampoco de la Xunta, "donde gobierna el PP".

"El problema está en (el gobierno local de) Santiago. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar porque esto puede acabar muy mal. Es una situación de peligro", ha aseverado.