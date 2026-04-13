La Xunta instalará cajeros autoservicio en todas las oficinas de empleo

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta instalará cajeros autoservicio en el conjunto de 54 oficinas de empleo de Galicia, por lo que completará esta implantación tras una experiencia piloto en Pontevedra, Santiago y A Coruña.

El Consello de la Xunta ha analizado los resultados de estas pantallas digitales instaladas de forma piloto desde finales de 2024, que registraron más de 2.000 gestiones para trámites de renovación o recuperación de la demanda de empleo.

La Consellería de Emprego buscará ahora dar una cobertura en todo el territorio, después de que las renovaciones telemáticas hayan pasado del 33% en 2019 al 90% en la actualidad. Asegura que contribuye a una "atención más autónoma, ágil y eficiente".

Forma parte del proceso de renovación del Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG), con una inversión este año del Ejecutivo autonómico de 8 millones de euros.

Mientras, indica que se persigue que los espacios de atención se consoliden como "ámbitos de mayor valor añadido, basados en el trato directo e individualizado, lo que permitirá intensificar la labor del personal técnico y orientador", así como "impulsar acciones de mayor impacto".

FUNCIONAMIENTO DE LOS CAJEROS

Los cajeros autoservicio están diseñados "como una herramienta de uso sencillo y guiado, con una interfaz clara e intuitiva que permite a la ciudadanía realizar de manera autónoma, inmediata y segura los principales trámites sin necesidad de atención presencial directa", explica la Xunta.

A través de estos dispositivos se pueden llevar a cabo gestiones como la renovación de la demanda de empleo --mediante diferentes sistemas de identificación como código QR, PIN o DNI con verificación por SMS--, así como su recuperación en caso de baja.

También permiten solicitar cita previa, acceder a los servicios de orientación laboral --incluida la petición de atención especializada-- y obtener informes administrativos que se remiten directamente al correo electrónico de la persona usuaria. Completa otras opciones ya existentes, como la oficina virtual de empleo o la aplicación Mobem.

"El objetivo es continuar incorporando progresivamente nuevas funcionalidades que permitan seguir mejorando la experiencia de las personas usuarias y adaptando el servicio a sus necesidades", afirma la Xunta.