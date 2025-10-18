La Xunta licitará con los presupuestos de 2026 el proyecto para construir la futura residencia de mayores de Ribeira

Fabiola García anuncia que se reservará un millón de euros en los presupuestos a este fin

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, ha informado este sábado de que la Xunta licitará a través de los presupuestos de 2026 el proyecto para construir la futura residencia de mayores de Ribeira (A Coruña), para el que se reservará un millón de euros.

Fabiola García, que ha estado acompañada por la alcaldesa, María Sampedro, ha explicado que se licitará este nuevo centro residencial tan pronto como los técnicos de la Consellería evalúen los posibles emplazamientos presentados por la administración local.

De este modo, el Ejecutivo autonómico ha anunciado que retoma así una actuación que considera "estratégica" después de haber descartado la idea inicial de emplazarla en las Saíñas por los cambios en la normativa estatal con respeto a las zonas inundables que se introdujeron tras la DANA.

En este contexto, García ha apuntado que las nuevas cuentas autonómicas, aprobadas este viernes en el Consello de la Xunta y que este lunes inician su tramitación parlamentaria, ponen el foco en la atención a la dependencia y en el cuidado a las personas mayores.

A este respecto, la Xunta ha señalado en una nota de prensa que "se refuerza así la labor impulsada este año a través del plan de choque y del progresivo aumento de la red pública de plazas de atención residencial".

Con todo, García ha insistido en que las cuentas de 2026 "refuerzan y mejoran los servicios públicos, vuelven a impulsar la atención a las necesidades de las familias gallegas y consolidan la posición referente de la comunidad en la universalización de los cuidados a las personas en situación de dependencia".