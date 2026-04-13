La Xunta muestra "disposición a facilitar" información, ante la reunión que piden afectados por la planta de Cacheiras

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Ambiente de la Xunta se ha limitado este lunes a recordar que su titular, Ángeles Vázquez, "ya manifestó su disposición a facilitar toda la información de la que dispone la Xunta" sobre la planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición, ante la solicitud de la Plataforma STOP Planta de Residuos Cacheiras Aldeas Limpas para concretar un encuentro con vecinos cuanto antes.

"Comprendemos y respetamos las inquietudes vecinales ante un proyecto de estas características", han indicado fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, que sin embargo, agregan que esa misma información "ya es pública" y no se recibió "ningún escrito o alegación al respecto".

Sobre la planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición que la empresa Midón quiere ubicar entre Feros y A Torre, con viviendas próximas, el departamento autonómico indica que la viabilidad de su declaración ambiental fue estudiada "por los técnicos de la Xunta con el máximo rigor y profesionalidad".

Al respecto, estas fuentes defienden que la "estricta tramitación ambiental" es "totalmente garantista". Agregan que el informe de impacto ambiental (IIA) concluyó que "no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la restante documentación analizada, como en la propia resolución autonómica".

No obstante, según la plataforma vecinal, la instalación proyectada, con una capacidad máxima de 25.000 toneladas anuales, implicaría "un incremento significativo" del tráfico pesado y la consecuente "mayor presión" en viales locales, aparte de "movimiento continuo de materiales, ruido y emisiones de polvo".