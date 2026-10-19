La Xunta permitirá intercambiar gallego y castellano entre asignaturas individuales de la misma carga académica

Archivo - Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Un total de 12.946 estudiantes gallegos están matriculados para participar, entre este martes y este jueves, 3 - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego permitirá a los centros de educación secundaria modificar la lengua en la que se imparte una materia entre asignaturas individuales, siempre que correspondan al mismo curso y tengan la misma carga académica.

Así se desprende de la ley Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos de la Xunta para 2027, que modifica el Decreto para o Plurilingüísmo de 2010 con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas del Plan de normalización lingüística aprobado en el Parlamento de Galicia tras el pacto alcanzado entre el PP y el PSdeG.

En concreto, en educación primaria, la conocida como ley de acompañamiento modifica el artículo que exigía dar en gallego Conocimiento del medio y en castellano matemáticas para señalar ahora que las ciencias sociales y de la naturaleza --conjuntamente-- y la materia de matemáticas se deben impartir en "lenguas oficiales diferentes".

Además, apunta que será el centro el que determinará, conforme al procedimiento establecido en el reglamento, cuál de los dos bloques se imparta en gallego y cuál en castellano.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Tras ello, la ley de medidas modifica también el artículo que obligaba a impartir en la educación secundaria Matemáticas, Tecnologías y Física y Química obligatoriamente en castellano para apuntar que, cada centro educativo, también según lo establecido en el reglamento, decidirá la lengua en la que impartirá los siguientes bloques: "Geografía e Historia y Biología y Geología" o "Matemáticas, Tecnología y Digitalización y Física y Química".

Si bien, en línea con lo ya avanzado por la Xunta tras el acuerdo, indica que "cada decisión deberá adoptarse para cada bloque en su totalidad y que la elección de una lengua para uno de los bloques implicará necesariamente impartir en la otra el otro bloque", se introducen medidas para una "mayor flexibilización".

De este modo, la ley de acompañamiento señala que los centros educativos podrán modificar el idioma de las materias anteriormente señaladas a través de "intercambios individuales" entre las asignaturas de cada bloque, "siempre que correspondan al mismo curso y tengan la misma consideración curricular".

Así las cosas, apunta que cuando las materias intercambiadas tengan diferente carga horaria semanal, los centros deberán realizar los ajustes necesarios en otras materias del mismo curso cuya lengua no esté fijada en este decreto, para mantener "el equilibrio horario" entre gallego y castellano.

En todo caso, indica que los cambios deben seguir un criterio uniforme que garantice una distribución lingüística coherente y continuada a lo largo de la educación secundaria obligatoria y que la distribución resultante deberá quedar recogida y justificada en el proyecto lingüístico del centro.

De este modo, el Gobierno gallego flexibiliza el sistema de bloques inicialmente anunciado y que motivó las críticas como las de A Mesa Pola Normalización, Anpas Galegas y el BNG, que denunciaban que se "mantenía el veto en mitad de las materias". Sin embargo, el PSdeG defendió el acuerdo, subrayó que era "claro y transparente" y levantaba el veto de 17 años del PP a la docencia de materias de ciencia en lengua gallega.

En cuanto a la educación infantil, el citado decreto para hacer referencia a los contornos urbanos. Así, se apunta que el profesorado usará en el aula la lengua materna predominante entre el alumnado y que deberá tener en cuenta la lengua del entorno, especialmente en las áreas urbanas y periurbanas.

Además, procurará que el alumnado adquiera, de forma oral y escrita, competencias equivalentes en la otra lengua oficial de Galicia dentro de los límites de la etapa o ciclo.