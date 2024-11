La Xunta propone un acto con instituciones y agentes sociales para reivindicar la alta velocidad Galicia-Portugal

El Ayuntamiento de Vigo acusa al PP de "castigar a la ciudad sin AVE" e insiste en que "pida perdón"

SANTIAGO DE COMPOSTELA / VIGO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta impulsará un acto que reunirá a instituciones públicas y representantes del tejido económico y social para armar un "frente común" y reivindicar ante el Gobierno central la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Galicia y Portugal, concretamente la Salida Sur de Vigo y otras infraestructuras "pendientes".

Así lo ha anunciado el conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes, Diego Calvo, en el Parlamento gallego para responder a una pregunta oral del diputado del PP Julio García Comesaña, quien ha denunciado los "incumplimientos" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con estas conexiones y su decisión de priorizar la línea Lisboa-Madrid para 2030 en la cumbre de Faro de hace dos semanas.

En este contexto, Calvo ha confirmado que la Xunta promoverá ese frente común de ambos lados de la frontera, en líneas similares a lo que ya se hizo el pasado julio en Valença do Minho, con la firma de un manifiesto sobre este asunto. Para ello, tanto él como la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, han enviado al Ayuntamiento de Vigo una carta para que se sume al acto.

El titular de Presidencia, que tiene competencias en movilidad, ha insistido en que estas conexiones son "de justicia" dados los "vínculos" geográficos y culturales entre Galicia y el país vecino.

Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno de España demostrase una "falta de interés" por agilizar los trámites y dotar de presupuesto a esta infraestructura, mientras que el de Portugal "apostó desde el principio" por ella y "está cumpliendo" para llegar con esta línea a Valença para el año 2030.

En la última cumbre ibérica de Faro, ha relatado el conselleiro, el Gobierno luso dijo que era "prioritaria" la conexión a través de Vigo, pero el español "hizo lo de siempre": "Incumplir sistemáticamente compromisos, alargar plazos, incluir partidas pírricas (...) y dar la callada por respuesta".

Asimismo, "nada se sabe" del trecho entre O Porriño (Pontevedra) y la frontera, ni tampoco del nuevo puente internacional sobre el Miño.

CORREDOR ATLÁNTICO

Por otra parte, Diego Calvo ha afeado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible vaya a invertir más de 7.000 millones en el Corredor Mediterráneo, mientras la Xunta sigue sin conocer la planificación "real y detallada" del Corredor Atlántico.

Al respecto, ha señalado que solo se tienen identificados 900 millones de euros invertidos por Adif y que, además, los 4.700 millones propuestos por el Gobierno central para esta infraestructura estarían muy lejos de los casi 8.000 millones de los cálculos realizados por Galicia, Asturias y Castilla y León.

Durante el pleno, el diputado del PP Julio García Comesaña ha denunciado "el papelón" del Ayuntamiento de Vigo y su alcalde, Abel Caballero, porque "o bien no sabía de esta intención" del Gobierno central de priorizar la conexión Madrid-Lisboa y "no tiene ningún peso político"; o bien "lo sabía y no dijo nada para hacerse el ofendidito".

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

La respuesta del gobierno vigués a la carta de Calvo y Martínez Allegue no se ha hecho esperar. En otra misiva firmada por la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, el gobierno local ha apuntado al "nerviosismo" que muestran, a su juicio, los conselleiros ante la celebración este jueves de un pleno extraordinario en la ciudad olívica por la alta velocidad a Oporto.

"Tengo que manifestar mi sorpresa ante la desvergüenza de escuchar que los que castigaron a esta ciudad sin AVE, ustedes, intenten ahora esconder su responsabilidad", añade Silva, asegurando que el PP "dejó a Vigo fuera de la alta velocidad", dando prioridad a otras urbes gallegas.

La carta indica que el AVE a Vigo avanzó con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez. "La gran prioridad para esta ciudad es el tren de alta velocidad Vigo-Ourense-Madrid directo por Cerdedo, una demanda que no solo nunca le escuchamos al PP, sino que ustedes pararon deliberadamente", subraya la misiva.

"Parecen ignorar que el acuerdo de la Salida Sur ferroviaria fue posible porque el actual alcalde de Vigo fue quien de paralizar un proyecto defendido por el PP, de entrar en superficie, consiguiendo que entrase en túnel desde Redondela", insiste Carmela Silva.

También recuerda que el tren Vigo-Oporto fue acordado ya en 2020 por los gobiernos de Portugal y España y refrendado en 2022. "En ambas cumbres estaba presente Abel Caballero. No sé si es que tienen mala memoria o es una oposición política antiVigo, a la que, por cierto, nos tienen acostumbrados", destaca.

Carmela Silva ha destacado que Caballero está hablando con el Ejecutivo central de estas cuestiones, "irrenunciables" para el gobierno local. "Ya manifestamos de forma reiterada que exigimos la finalización de la Salida Sur en el año 2030 y que es irrenunciable Vigo-Ourense-Madrid por Cerdedo. Mientras, ustedes callados, como siempre que se trata de defender a esta ciudad", dice.

"En cualquier caso, si asumen nuestras prioridades y piden perdón a la ciudadanía, aunque sea con 25 años de retraso, estaremos dispuestos a hablar de todas estas cuestiones", sentencia.

Todo ello en el marco de que este jueves se celebrará a las 09.00 horas en Vigo un pleno extraordinario para reclamar a los gobiernos español y portugués que la conexión con Oporto se haga en 2030.

APELA A LA OPOSICIÓN

No obstante, en el texto presentado por los socialistas, se exige al PP y al BNG que "pidan perdón" por su "negligencia" y su "posición intolerable", que relegó a Vigo a ser "la única gran ciudad de España sin tren de alta velocidad".

Ante esto, tanto los 'populares' como los nacionalistas de la ciudad han criticado que Caballero uso el pleno como "revancha política" y han pedido "unidad" para sacar adelante un acuerdo que incluya el voto favorable de toda la corporación.