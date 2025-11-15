Xunta rechaza la intención de "reducir" a 6 las CCAA representadas en el Observatorio Estatal de Infancia y Adolescencia

Archivo - El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, en la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego del Parlamento gallego. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, ha manifestado este sábado su "total" rechazo al proyecto de Real Decreto del Gobierno central que "reduciría" a seis las comunidades autónomas representadas en el Observatorio Estatal de la Infancia y la Adolescencia respecto a las 17 actuales.

Según ha trasladado en una nota el Gobierno gallego, que pide la paralización de su tramitación, esta disminución supondría la "expulsión" de Galicia y de otros territorios que tienen la competencia en el ámbito de protección de menores.

Rey sostiene que esta "expulsión" no se justifica por una "mayor eficiencia" en el funcionamiento del Observatorio, en tanto que se "ampliaría" la representación de la Administración central hasta los 20 miembros.

Además, el director xeral ve esta medida "contraria" al resto del borrador, que, según recoge la Xunta, fija entre los fines del Observatorio "favorecer el diálogo y la intercomunicación" entre las Administraciones públicas y los agentes sociales. Para Rey, el objetivo del órgano no es "consecuente" con una representación "tan descompensada".

Por estos motivos, la Xunta solicita al Gobierno de España que paralice la tramitación de este proyecto de Real Decreto y que cualquier forma del reglamento del Observatorio se promueve desde el mismo órgano y de manera consensuada con las comunidades autónomas y el resto de sus miembros.