La Xunta recibe al embajador de Emiratos Árabes Unidos en España para "fortalecer" las relaciones comerciales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha recibido este viernes al embajador de los Emiratos Árabes Unidos en España, Saleh Ahmad Alsuwaidi, en un encuentro en el que han abordado "la importancia de fortalecer" las relaciones comerciales entre ambos territorios.

En la reunión, en la que también ha participado el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, han insistido en este objetivo, todo ello con la intención de incrementar la exportación de los productos gallegos.

En esta línea, la Xunta ha recordado en una nota de prensa que abrió una Antena del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) el año pasado en Dubai para prestar asesoramiento, elaborar agendas comerciales y facilitar la implantación de empresas gallegas, entre otras funciones.

Así, el Gobierno gallego ha destacado que en 2024 "más de un centenar de compañías de Galicia exportaron a los Emiratos Árabes Unidos, por un valor de 74,6 millones de euros".

Con todo, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, también ha recibido este viernes al embajador emiratí, y ha subrayado el conocimiento mostrado por el representante diplomático respecto a "las buenas prácticas del sector pesquero gallego" y de la cadena mar-industria.

Por su parte, el embajador ha trasladado a la conselleira el interés de la ministra de Seguridad Alimentaria por visitar Galicia para "conocer en persona el trabajo de los sectores del mar y explorar vías de inversión".