La Xunta reduce a una cuestión "puntual" la distribución de documentos del Sergas solo en castellano que denuncia el BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral da Lingua, Valentín García, ha reducido a una cuestión "puntual" el hecho de que "un facultativo" del Sergas aporte a un paciente un documento redactado únicamente en castellano, cuestión que ha sido denunciada por el BNG en comisión parlamentaria.

En concreto, la nacionalista Iria Taibo ha llevado a la Cámara lo que le ocurrió a ella misma con un consentimiento informado que debía firmar en relación con una analgesia obstétrica en un centro hospitalario de A Coruña, y ha contado la queja que puso y la respuesta que obtuvo del Sergas.

"Siento traer una cuestión personal, pero no es una anécdota. No es la primera vez que me acontece y es bastante significativo", ha subrayado.

Por su parte, el secretario xeral da Lingua, Valentín García, ha hecho alusión a "acciones que de alguna forma ilustran lo que está queriendo hacer o conseguir" la Xunta, aunque ha admitido que "luego haya acciones puntuales que a lo mejor no respondan a la filosofía de las campañas o acciones pensadas".

En este sentido, ha apuntado a la formación y ha asegurado que su departamento es "muy celoso" de que la información "esté disponible tanto en gallego como en castellano" e indica, además, que se traslade "con prioridad" en lengua gallega.

"COSTUMBRES Y HÁBITOS"

En cualquier caso, ha reconocido que la distribución "efectiva" queda "muchas veces a iniciativa de la persona que lo facilita". "No podemos hacer del caso puntual lo genérico", ha puntualizado a renglón seguido, en referencia a un sistema que es "tan amplio" que en él se producen "miles de consultas".

De este modo, ha hablado de "costumbres y hábitos que muchas veces no tienen ningún tipo de intencionalidad lingüística" y que "muchas veces", en su opinión, lo que requieren es "corregir". "Pero no dejan de ser comportamientos puntuales", ha finalizado.