La Xunta sitúa el acogimiento familiar como "medida preferente" dentro del sistema de protección de la infancia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha destacado este martes la apuesta del Gobierno gallego por el acogimiento familiar como "medida preferente" dentro del sistema de protección da infancia y adolescencia de Galicia.

Una apuesta que, tal y como ha señalado García, sitúa a Galicia como la segunda comunidad con mejores cifras de acogida de España. Así lo ha avanzado este martes en la inauguración del I Congreso Internacional de Acollemento Familiar, organizado por la Xunta en colaboración con Aldeas Infantiles y que bajo el lema 'Busco casa con familia' reunirá en Santiago a expertos internacionales en la materia.

En su intervención, la conselleira ha subrayado que, gracias a este evento, "Galicia se convierte durante dos jornadas en la capital europea del acogimiento familiar" y ha insistido en aquellas aportaciones que harán profesionales de diferentes países como Irlanda, Países Bajos, Alemania, España o Chile.

La responsable de Política Social también ha destacado que el acogimiento familiar "es la fórmula prioritaria de protección" cuando hay un niño o adolescente "en situación de desamparo" y la Xunta ha asegurado en una nota de prensa que Galicia es la segunda comunidad autónoma con mejores ratios de acogimiento de toda España, según datyos del Ministerio de Infancia.

Con todo, la conselleira ha aprovechado para recordar el Gobierno gallego destinará en los presupuestos de 2026 5,7 millones de euros a las aportaciones mensuales que reciben las familias acogedoras, "que crecieron más de un 50% desde 2023".

Además, ha subrayado que se incrementará en un 9% el presupuesto para reforzar la red de recursos de protección de la infancia y de la adolescencia, que sumará 71,1 millones de euros.