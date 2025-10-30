La Xunta solicita una reunión con el nuevo coordinador del Corredor Atlántico para avanzar en su desarrollo en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha enviado una misiva al nuevo coordinador del Corredor Atlántico, François Bausch, en la que le solicita una reunión para avanzar en su desarrollo en Galicia.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, en la carta, Calvo ha felicitado a Bausch por su nombramiento, tras una trayectoria como ministro de Movilidad y Obras Públicas que "acredita su compromiso con la movilidad sostenibles, las infraestructuras europeas y el impulso a la conectividad transfonteriza".

Por eso, el conselleiro le ha pedido una reunión para abordar la situación actual del Corredor Atlántico en Galicia, una "infraestructura estratégica y prioritaria para la Comunidad y para la cohesión europea".

Así, para el Gobierno gallego el Corredor Atlántico es "fundamental" para potenciar la presencia del noroeste peninsular en la Rede Transeuropea de Transporte y "reforzar la posición estratégica de la Comunidad como nudo logístico", lo que "beneficiaría la competitividad empresarial y el comercio, al mismo tiempo que se avanza hacia la movilidad sostenible".

En esta línea, el titular de Presidencia ha señalado que el objetivo de dicho encuentro es "avanzar en el desarrollo del mismo, supervisando el cumplimiento de plazos y asegurando que los presupuestos se materialicen con urgencia y sin retrasos que provoquen desigualdades territoriales".

Además, ha recordado que la Xunta lleva tiempo exigiendo al Gobierno central concreciones sobre su Plan Director del Corredor Atlántico con un desglose de las obras, cifras y plazos, "ya que mientras el Corredor Mediterráneo ya está en marcha, del Corredor Atlántico no se dispone de un documento completo actualizado".