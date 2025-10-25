La Xunta urge a la confederación hidrográfica y ayuntamientos a que actúen en el arrastre de cenizas de Valdeorras

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en Cualedro (Ourense), a 25 de octubre de 2025. - XUNTA DE GALICIA

OURENSE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha urgido este sábado a la Confederación Hidrográfica del Duero y a los ayuntamientos a que "actúen" sobre el arrastre de cenizas a ríos, que actualmente está afectando a las captaciones de aguas de municipios de la comarca de Valdeorras.

La responsable autonómica ha visitado este sábado una iniciativa en Cualedro (Ourense), donde cientos de voluntarios colaboran en prevenir el arrastre de las cenizas. Preguntada por los medios al respecto de las localidades que ya están sufriendo sus consecuencias, ha asegurado que Augas de Galicia ya ha "concluido" los trabajos que les correspondían y colaborará "al margen" de sus competencias.

En este contexto, Vázquez ha recordado que se ha reunido con una decena de alcaldes y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, que, según informa la conselleira, "están empezando ahora sus trabajos".

"Nosotros estamos ayudando al margen de la que puede ser nuestra competencia, siempre que tengamos a disposición los terrenos que nos ponen los ayuntamientos e incluso particulares", ha expuesto.