Xuventudes Socialistas pide al PSdeG convocar un Comité Nacional y dar "todas las explicaciones" sobre el caso Tomé

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Xuventudes Socialistas han solicitado a la dirección autonómica del PSdeG que convoque un Comité Nacional Extraordinario para pedir "todas las explicaciones, de forma clara y transparente" tras las informaciones que han transcendido en los últimos días sobre supuestos casos de acoso sexual atribuidos al socialista José Tomé, que ejercía como presidente de la Diputación de Lugo --cargo del que ha renunciado--.

Las juventudes del partido en Galicia mantuvieron una reunión el sábado en la que, entre otros, concluyeron que existe una "alta confusión" debido a las "sucesivas" declaraciones oficiales de esta sesmana y la información "cruzada y sesgada" de los medios y que "no" se está sabiendo "gestionar comunicativamente" la crisis.

También aluden a un "latente desconocimiento" por la militancia, cuadros y ciudadanía del respectivo protocolo ante este tipo de cosas, que creen que "evidentemente" no funciona y "confunde anonimato con confidencialidad". "La única forma de castigar el machismo, con el acompañamiento de un partido, es en los tribunales, no en un canal de denuncias anónimas", esgrime el comunicado.

De este modo, consideran que el debate y reflexión de "todo lo que está pasando" debe mantenerse en un Comité Nacional, "a puerta cerrada", y no puede circunscribirse únicamente al grupo de igualdade y a la Ejecutiva.

Además, la organización juvenil gallega considera que la dirección federal del PSOE también debe "rendir cuentas", por lo que pedirá a la dirección de las Juventudes Socialistas de España (JSE) que haga lo propio y solicite un Comité Federal. "El protocolo no funciona; está bien ser la primera formación en tenero uno, pero no si no se puede ayudar a nadie", insisten.

Xuventudes Socialistas ya ha solicitado formalmente la convocatoria "urgente". Su líder, Xurxo Doval, ha indicado, a través de su perfil en 'X', que, de no ser aceptada o no recibir respuesta, iniciarán la recogida de un tercio de las firmas de las delegadas y delegados necesarios.