El BNG urge al Gobierno "soluciones inmediatas" para garantizar las ayudas de mariscadores de la ría de O Burgo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha exigido al Secretario de Estado de Medio Ambiente "soluciones inmediatas" para garantizar las ayudas de las mariscadoras de la ría de O Burgo mientras exista el parón de la actividad.

Por ello, ha exigido al Gobierno a tomar una "posición activa" que contribuya a hacer frente a la situación manteniendo las ayudas económicas "mientras no se pueda" retomar la actividad y negociar con la Xunta.

Las ayudas a los mariscadores vuelve al Congreso mediante de una pregunta del BNG al Secretario de Estado de Medio Ambiente con el objetivo de "ejercer presión" sobre el Gobierno y "garantizar la continuidad" de las mismas hasta que se tome la actividad.

"Harían bien en ser mínimamente sensibles a una situación que, siendo un colectivo no muy numeroso, no deja de ser menos dramática. Hay que actual en consecuencia: quien tiene la capacidad de negociar con la Xunta es el Ministerio. No pueden trasladar esa responsabilidad a los mariscadores", ha asegurado Rego.