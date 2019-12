España busca tejer alianzas en las negociaciones pesqueras tras una reunión "no muy positiva" con Bruselas

Publicado 16/12/2019 19:28:21 CET

BRUSELAS, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España busca tejer alianzas con otros Estados miembros de la Unión Europea, como Francia, Portugal o Bélgica de cara a las negociaciones para fijar las posibilidades de pesca para la flota comunitaria en 2020 tras una primera reunión con la Comisión Europea "no muy positiva" en la que las autoridades comunitarias han mostrado poco margen para mejorar su propuesta de octubre.

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha explicado en declaraciones a los medios que la delegación española ha mantenido ya contactos técnicos con representantes de Francia y mantendrá otra delegación con la delegación portuguesa. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantendrá por su parte reuniones con sus homólogos portugués y belga y tal vez con el francés.

Los responsables de Pesca de los Veintiocho han intercambiado a primera hora de la mañana sus posiciones negociadoras y después han continuado con los puntos de agricultura mientras las delegaciones empezaban los contactos bilaterales y trilaterales (los llamados 'confesionarios' de cada país con la Comisión Europea y Finlandia, que como presidencia de turno gestiona las negociaciones).

"En la primera reunión trilateral no ha habido grandes perspectivas de cambios frente a la propuesta inicial. La reacción podemos calificarla de no muy positiva de momento", ha lamentado Villauriz, para después explicar que el nuevo comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virjinijus Sinkevicius, sigue defendiendo su propuesta y es no "satisface" al Gobierno.

"No nos queda por lo tanto más que seguir insistiendo y seguir dando argumentos adicionales para poder convencer a la Comisión de estos postulados. Entendemos que ese margen existe", ha enfatizado la secretaria general de Pesca.

En concreto, España ve "difícil" que se logre minimizar al 3% el recorte a la merluza sur, frente la disminución del 20% que plantea el Ejecutivo comunitario. De la misma forma, Villauriz cree que es "francamente complicado" modificar la reducción que las autoridades comunitarias defiende para el jurel oeste, que es del 42%.

Con respecto al jurel sur, que se captura al sur de Finisterre y en el Golfo de Cádiz, España está defendiendo que "no se ha hecho una propuesta adecuada" porque "ha un dictamen científico positivo" y Bruselas reclama un recorte del 50% para este stock.

La secretaria general de Pesca ha explicado que la presidencia de Finlandia presentará mañana por la mañana una nueva propuesta tras haberse reunido con todos los Estados miembros y "será entonces cuando veamos si se han recogido en parte al menos algunas de las reivindicaciones" del Gobierno.

"Si no, continuaremos trabajando a lo largo del día de mañana para avanzar en esta negociación", ha garantizado Villauriz, de cara a una segunda jornada de negociaciones que todas las fuentes prevén larga y puede que se prolongue hasta la madrugada del martes al miércoles.