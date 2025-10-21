La investigación concluye que un tapón de lodos fue el origen de la fuga de amoníaco del 'Albacora Cuatro'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe de máquinas y el primer oficial del atunero vigués 'Albacora Cuatro' fallecieron el 15 de junio de 2022 a causa de un tapón de lodos de aceite que fue el origen de la fuga de amoníaco cuando el barco estaba siendo reparado en el puerto Victoria, en las Islas Seychelles.

Así se concluye en el informe que acaba de publicar la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) que recoge que la causa del accidente sufrido por el jefe de máquinas y el primer oficial de máquinas fue "la fuga de amoniaco a través de la tapa del separador de partículas".

El documento recoge que la apertura del separador de partículas para limpieza del aceite que se acumula en esa zona es "un proceso delicado que no se hace habitualmente".

Como el pesquero iba a estar parado muchos días a la espera de recibir el tramo de eje, "se pudo aprovechar" para realizar esa tarea, con el objetivo de mejorar el sistema de refrigeración.

"Es sorprendente, que una persona con la experiencia del jefe de máquinas abriera la tapa sin haber realizado unas comprobaciones previas, siendo la hipótesis más probable que intentaran hacer el vacío en el depósito, sin éxito, debido a la formación de algún tapón de lodos de aceite que les diera un falso vacío, motivo por el cual al intentar abrir la tapa se liberó el amoniaco, produciendo el fatal accidente", recoge el informe en sus conclusiones.

FACTORES CONTRIBUYENTES Y RECOMENDACIONES

La Ciaim también apunta como factores contribuyentes al accidente a que "no se habían implantado" diferentes acciones recogidas, en marzo del año del accidente, en una propuesta de "planificación preventiva".

También señala que "no estaba implantada" una política de seguridad abordo y recala en que los dos tripulantes fallecidos "no estaban provistos" de "ningún tipo de EPIs" y "no realizaban" ejercicios específicos de evacuación, ni relativos a fugas de amoniaco.

Como recomendaciones, los investigadores recomiendan a la empresa armadora del buque, la Compañía Europea de Túnidos S.L, y al capitán la elaboración de una política de seguridad "veraz, creíble y eficaz" y, como parte de la misma, implante "de forma efectiva" el plan de prevención de riesgos laborales en vigor en el momento del accidente.