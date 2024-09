La oposición sugiere que el plan de competitividad del marisqueo "no existe"

Mar espera ver "si 10 meses tarde" el Gobierno "cae de la burra" ante la petición de eliminación de TAC para determinadas especies

Los grupos del BNG y PSdeG en el Parlamento consideran que el denominado 'Plan de competitividade e sostibilidade do marisqueo de Galicia' de la Xunta "no existe" como tal, más allá de aglutinar una serie de medidas del Gobierno gallego. La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, por su parte, asegura que es un documento "vivo" y no "estático".

"Es verdad que este 2024 estamos atravesando un difícil momento en la producción marisquera", ha reconocido la dirigente de la Consellería do Mar al comienzo de su intervención en la comisión parlamentaria de pesca, ante preguntas de la portavoz del Bloque Rosana Pérez y el socialista Julio Abalde.

La actual situación del marisqueo en Galicia, según la responsable de desarrollo pesquero, se deriva de un episodio "excepcional sin precedentes" que ocasionó una mortandad "muy alta". Ante esto, "es necesario tiempo" y "la situación no va a revertir de un día para otro", según ha razonado.

En su turno, en un debate acumulado de dos preguntas sobre este mismo tema, la diputada nacionalista Rosana Pérez ha alertado sobre el hecho de que "todos los indicadores" en materia de marisqueo "van en caída libre".

Al respecto, entiende que el mencionado plan "no existe" pese a llevarlo "anunciando" el Gobierno gallego desde "hace ocho meses", ya que su grupo lo solicitó en la Cámara autonómica y no lo obtuvo. Por eso, ha preguntado por los objetivos, la dotación presupuestaria y el horizonte temporal del documento.

En la misma línea, el parlamentario Julio Abalde, del PSOE gallego, considera que "ese plan no existe" sino que "simplemente es un acúmulo de medidas". "Es grave que no exista", ha denunciado a renglón seguido, para remarcar que ve "urgente" que se adopten medidas "estructurales y estables" ante las actuales circunstancias en los bancos de marisco.

"QUÉDENSE TRANQUILOS"

Por su parte, Marta Villaverde, directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, ha respondido a los portavoces de la oposición que "se queden tranquilos" porque el plan de competitividad y sostenibilidad "sí existe".

Así, ha afirmado que fue "diseñado" con el sector y "se debe considerar en cada momento un plan vivo" en función de los datos disponibles, "para que sea lo más eficiente posible". "Un plan estático no es operativo", ha añadido.

A continuación, ha explicitado numerosas medidas de la Xunta y sus correspondientes partidas presupuestarias para poner en marcha proyectos relacionados con el marisqueo y también para apoyo de los profesionales en los casos de la paralización de la actividad, entre otras.

Junto a toda estas líneas de ayudas, "también se contemplan actividades desarrolladas directamente por la Xunta", si bien se realizan mediante encomiendas a la empresa pública Seaga (trabajos en la ría de Ferrol y otros para conservación de la biodiversidad, según ha señalado Villaverde).

"Los proyectos son numerosos y se está dedicando una importante cuantía a investigación", ha profundizado. "Se asume la responsabilidad de enfrentar la situación actual de la mano del sector y del conocimiento científico", ha finalizado.

En la réplica, Rosana Pérez ha criticado que "a bote pronto ahí están incluyendo además de las ayudas ordinarias cosas que llevan repitiendo año tras año".

"Quieren recuperar los bancos marisqueros; la pregunta es: para quién?", ha incidido. En este sentido, se ha cuestionado si el fin último es "poner las playas a disposición de otros sectores".

Mientras, Julio Abalde ha indicado que su grupo estaría "encantado de que toda esta información se pusiera en un documento" y "disponible para enriquecerlo".

En el turno de cierre, la responsable autonómica ha proclamado que estas medidas no son "más que el arranque" del plan de competitividad y que la Xunta seguirá "trabajando con el sector" tanto en actuaciones "continuistas" como en otras "nuevas".

PROPUESTA APROBADA

Más tarde, en la misma comisión, ha sido aprobada una proposición no de ley que promovía el PSdeG y cuyo texto sufrió alteraciones para acabar solicitando a la Xunta que "acelere" la implantación de medidas de este plan.

La propuesta ha salido adelante por unanimidad y también insta al Gobierno gallego a informar al Parlamento de la implantación de dichas actuaciones.

ELIMINACIÓN DE TAC

Por otra parte, con anterioridad, la diputada del PPdeG Paula Mouzo ha interrogado al director xeral de Pesca sobre los datos en que se basa el Gobierno gallego para reclamar la eliminación de los TAC (totales admisibles de captura) sobre especies accesorias en los casos en que no existen informes científicos concluyentes relativos al estado de los recursos.

Para la popular, la "apatía" del Ejecutivo central ante este aspecto representa la "cruz" frente a la "cara" con que identifica a la Xunta de Galicia.

La propuesta gallega afecta al abadejo, el lenguado, el merlán, la maruca y la solla en los caladeros del Gran Sol, Cantábrico, Noroeste, Francia y Escocia, por "la falta de información científica que avale la necesidad de limitar el esfuerzo pesquero".

Este martes, el director xeral de Pesca, Antonio Basanta, ha argumentado que lo que ocurre con dichas especies es que se toman decisiones "sobre elucubraciones", en referencia a informes científicos que en este caso, a su juicio, están hechos "con debilidad de datos".

Sin respuesta a la petición que cursó la Xunta en febrero, Basanta ha apuntado a la posibilidad de que la actitud cambie cuando ha deseado ver "si 10 meses tarde caen de la burra".

"Esperemos tener buenas noticias para la gente del mar, que ve inciertos estos tres meses del año que quedan por delante", ha concluido.