Os parlamentarios europeos chegan a Vigo e manteñen unha reunión con responsables da EFCA

VIGO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unha delegación do Parlamento Europeo, composta por tres europarlamentarios, chegou a Vigo na mañá deste mércores, onde mantiveron unha reunión con responsables da Axencia Europea de Control da Pesca (EFCA, polas súas siglas en inglés).

Así, o encontro comezou sobre as 15,00 horas e nel tratáronse diferentes temas relacionados co sector pesqueiro, a súa situación após a pandemia e o Brexit, así como sobre o funcionamento da propia EFCA.

Será mañá xoves cando se reúnan coa prensa e posteriormente trasladaranse a Moaña (Pontevedra), na Ría de Vigo, para manter un encontro coas mariscadoras e visitar as bateas que hai na zona.

Tamén se reunirán con asociacións de almacenistas, representantes de confrarías de pescadores ou empresarios dedicados á exportación e importación de peixe para tratar temas como a regulación do control pesqueiro ou o impacto do Brexit.

O venres, 17 de xuño, a delegación do Parlamento Europeo visitará á primeira hora da mañá a lonxa do Porto de Vigo e, máis tarde, a sede da Autoridade Portuaria da cidade e as instalacións de control pesqueiro.