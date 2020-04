Pontón (BNG) envía una carta a Feijóo y pide cerrar el marisqueo, medidas de seguridad y ayudas a la pesca

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha remitido una carta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para reclamar una serie de medidas para el sector pesquero. Entre ellas, ha solicitado que se "cierre" el marisqueo por causa de fuerza mayor, se aprueben compensaciones y ayudas y se establezcan medidas de seguridad para los barcos que salen a faenar.

Tras el encuentro, en el que han participado cinco representantes del sector y la diputada Montse Prado, Pontón ha explicado que la situación descrita en la que se encuentra el sector, como consecuencia de la crisis sanitaria por el covid-19, es "crítica".

Así, Pontón ha enviado una carta al presidente de la Xunta, en la que le demandan "cuestiones concretas", cinco medidas: decretar el cierre de marisqueo por causa de fuerza mayor, con compensaciones al sector; poner en marcha medidas que garanticen la seguridad en los barcos y una salida comercial al pescado que se descarga; pedir al Gobierno central que baje el umbral del 75 por ciento de pérdidas para poder acceder a ayudas; que la Xunta ponga en marcha ayudas que permitan garantizar la actividad de las cofradías de pescadores; y llevar a cabo las modificaciones necesarias para agilizar los fondos europeos de la pesca para hacer frente a la situación.

"Compartimos la preocupación, no hay mercado para estos productos. Las ventas que tienen, son irrisorias, y con precios tan bajos que no es sostenible mantener la actividad", ha constatado la dirigente nacionalista, quien ha avisado de que esto "afecta a muchísima gente de este país", con 6.600 personas solo en el ámbito del marisqueo, "que vieron como cayeron sus ingresos y no hay actividad".

Además, ha avisado de que en el ámbito pesquero "es muy difícil" mantener la seguridad a bordo de los barcos, ya que es complicado mantener "las distancias de seguridad y son casi imposibles las medidas de protección adaptadas a las condiciones del mar".

FALTA DE VENTAS

A ello, ha sumado que el pescado que se descarga en las lonjas "mantiene precios muy bajos", con lo que han caído las ventas y algunas han cerrado por falta de actividad, al no haber mecanismos de ditribución.

Por todos estos motivos, ha avisado de la situación "crítica", con una "caída de la actividad muy fuerte" y con "consecuencias económicas y sociales muy graves". "No se puede dejar caer un sector tan importante en la economía de Galicia como es el sector del mar", ha aseverado.

Así las cosas, la portavoz nacional del BNG ha reclamado a la Xunta y al Gobierno central que "actúen" para una "salida social" de este sector. "Debemos garantizar una salida social a los marineros, a la gente del marisquero, que en muchos casos ya tenían una situación crítica, y que ahora se agudiza con la situación del coronavirus", ha apelado.