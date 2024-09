A presidenta da Comisión de Pesca do PE critica decisións "erróneas" fundadas só en criterios ambientais

Villares esixe unha revisión da Política Pesqueira Común para garantir a viabilidade económica do sector



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

A presidenta da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo, a popular Carmen Crespo, cargou este mércores en Santiago contra as decisións "erróneas" que se tomaron nas institucións europeas en materia pesqueira, que ao seu xuízo baseáronse no punto de vista ambiental, pero non tiveron en conta o impacto socioeconómico.

Crespo reuniuse en Santiago co conselleiro do Mar, Alfonso Villares, quen celebrou a "nova etapa" da comisión, un mandato no que "espera" que a pesca galega "volva ter o peso que perdeu" durante os últimos anos "co anterior comisario".

Nesta liña, Carmen Crespo cualificou de "lúgubre" o momento que vive o sector e que "sufriron" os pescadores de Europa debido "ÁS decisións de Bruxelas e da comisión".

Ademais, esgrimiu que os principios ambientais "non son os únicos que hai que adoptar", senón que hai que ter en conta a competitividade dun sector "fundamental" para os intereses de toda a Unión Europea e "especialmente" de España e de Galicia.

REVISIÓN DA POLÍTICA PESQUEIRA

Así mesmo, Alfonso Villares reivindicou que a Comisión debe revisar as capacidades de pesca e a Política Pesqueira Común para que non se valore só a sustentabilidade, senón tamén a viabilidade económica do sector.

Deste xeito, en declaracións a Europa Press antes de reunirse con Crespo, o responsable autonómico asegurou que a pesca é "fundamental" para Galicia, xa que "máis da metade" dos núcleos de poboación galegos están no litoral.

"Son moitísimas as vilas onde a pesca é o motor económico, por tanto, se queremos ter vida nelas, é fundamental que a pesca siga traballando", reivindicou o conselleiro.

RESTRICIÓNS DA COMISIÓN EUROPEA Á PESCA

Xa en xullo acudiu a Luxemburgo con motivo da vista oral que celebrou o Tribunal Xeral da UE para abordar un recurso presentado por máis dunha quincena de colectivos, entre elas a Organización de Produtores Pesqueiros de Burela (Lugo), contra as restricións impostas pola Comisión Europea á pesca de fondo.

Nesta liña, o titular de Mar falou do "impacto negativo" desta decisión, que atendía a "criterios medioambiantalistas", pero non a factores como o social ou o económico. Así, reivindicou que os homes e mulleres da pesca galega son "os que mellor respectan o medio" e os que traballan dunha maneira "máis sustentable".

Por outra banda, Villares afeou a falta de "sensibilidade" por parte do Ministerio respecto da distribución das cotas pesqueiras, ao cal xa reclamou hai uns meses "cambios" para garantir a sustentabilidade ambiental dos caladoiros, pero tamén a viabilidade económica do sector.

Neste sentido, o titular de Mar lembrou que xa solicitaron no mes de marzo que se revisasen as cotas para que a cidadanía galega "non o estivese pasando tan mal", xa que asegurou que "non poden ir pescar".