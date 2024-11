Rueda dice "entender" las reclamaciones del marisqueo y destaca el plan dotado con 123 millones hasta 2025

NOIA (A CORUÑA), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho que "entiende" las reclamaciones de los mariscadores y ha reivindicado medidas como el plan de competitividad y sostenibilidad del sector dotado con 123 millones de euros para 2024 y 2025.

Así lo ha manifestado el mandatario autonómico tras presidir este lunes una reunión del Consello de la Xunta en el edificio Casino de Noia (A Coruña), frente al cual un grupo de mariscadores promovieron una protesta para exigir medidas a favor de la regeneración de las rías gallegas ante la bajada de la productividad.

Rueda ha reconocido que la reunión de su gabinete no trató "específicamente" estos asuntos, pero sí ha recordado medidas ya anunciadas, como ese plan de sostenibilidad por 123 millones y la estrategia de economía azul aprobada la semana pasada con una movilización del entorno de 117 millones.

La productividad de las rías gallegas "es algo que nos sigue ocupando y preocupando", ha aseverado el presidente de la Xunta. "Tengo que entender todas las manifestaciones, me gusten o no, esté de acuerdo o no con lo que dicen, mientras sean respetuosas y pacíficas", ha añadido.

En este sentido, ha recalcado que su gobierno conoce los "problemas de la producción" y que ya intenta realizar un diagnóstico de la situación y arbitrar medidas "junto con el sector", lo cual "implica también hablar con las empresas responsables".