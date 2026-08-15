El socialista Walter Pardo pide al Ministerio cambios en el sistema de cuotas de la sardina

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Pesca del PSdeG provincial de A Coruña, Walter Pardo, ha enviado una carta al ministro de Pesca, Luis Planas, para trasladarle la "preocupación existente en Galicia ante la situación que atraviesa actualmente la flota del cerco en relación con la cuota de la sardina".

El socialista señala que "hay armadores que agotaron la cuota de sardina que tienen asignada y que, por tanto, no pueden continuar pescando sardina en Galicia, aunque exista recurso y aunque exista demanda en las lonjas", una situación de califica de "difícil de entender".

"Al mismo tiempo, sabemos que existen posibilidades de pesca que no siempre son consumidas en su totalidad en otras zonas, lo que expone la necesidad de revisar si el actual sistema de distribución responde realmente las necesidades y a la realidad de la flota", ha indicado Pardo.

Por ello, Walter Pardo estima que no debe "limitarse el debate a cuanto le corresponde a cada territorio", si no que es necesario preguntarse "si el sistema actual permite aprovechar de la mejor manera posible una cuota que pertenece al conjunto del Estado y que debe gestionarse buscando la máxima eficiencia, sostenibilidad y generación de empleo".

El socialista reclama "no sólo establecer mecanismos que permitan que las cuotas que no vayan a ser utilizadas puedan ser aprovechadas por otras, sino también mejorar la propia forma en la que se distribuye la cuota entre las embarcaciones". Para esto, solicita al ministerio que se estudien diversos puntos de cara a conseguir ese objetivo.

OPCIONES

Por una parte, Pardo reclama estudiar el consumo real de la cuota de sardina, para conocer con precisión que cantidad de cuota se consume realmente cada año, que cantidad queda sin utilizar y en que momentos de la campaña se produce esa disponibilidad.

Pide asimismo establecer una cuota global para la flota, en lugar de una cuota individual e inamovible para cada barco. Esto, aclara, "no puede suponer pescar sin límite, sino pescar en base a límites claramente establecidos en función del número de tripulantes, la capacidad de la embarcación y los días reales de actividad".