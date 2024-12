La Xunta atribuye la bajada en la merluza norte y algunas "incoherencias" a que el Gobierno "no hizo su trabajo"

Archivo - El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, comparece en el pleno del Parlamento de Galicia

Archivo - El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, comparece en el pleno del Parlamento de Galicia - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, atribuye la bajada de cuota de la merluza del Gran Sol y algunas "incoherencias" en lo que respecta al reparto de topes para otras especies a que el Gobierno central "no hizo el trabajo que tenía que hacer" y no negoció "de una forma correcta".

"Prueba de eso" es, para el titular de Mar del Ejecutivo gallego, que "lo que se plasmó en el documento definitivo es la propuesta inicial" y "no se tuvieron en cuenta" aspectos derivados de la sentencia europea sobre los efectos socioeconómicos de la pesca.

La Xunta ya transmitió en abril, en un consejo consultivo, "que había que hacer fuerza con esta sentencia", ha recordado el conselleiro. "Y entendemos que desde el ministerio no se hizo ese trabajo", ha incidido.

Además, Villares considera que la propuesta que se planteó para esta negociación "es una propuesta envenenada que dejó el anterior equipo al nuevo comisario".

"VEREMOS CÓMO SE VA A PLASMAR"

A eso le suma que el ministerio, a su juicio, "no hizo el trabajo que tenía que hacer" y "no se negoció de una forma correcta".

Como resultado, lamenta "bajadas importantes" en la merluza del Gran Sol y "una clara incoherencia en las cuotas relativas al abadejo, al jurel del cantábrico y a la anchoa" que apunta que "se verá aún cómo se va a plasmar".