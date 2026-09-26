La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta forma el primer curso de guardia rural especializado en guardapesca marítimo para reforzar la vigilancia de los recursos pesqueros.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó en el centro CIS de Santiago a los alumnos que participan en el primer curso de Guardia Rural en la especialidad de guardapesca marítimo.

Esta acción formativa, promovida por la Consellería do Mar, tiene como finalidad facilitar la incorporación de nuevos profesionales cualificados para velar por la seguridad, el control y la protección de los recursos en los bancos marisqueros y en las zonas de producción pesquera de la comunidad.

La iniciativa, impartida entre mayo y octubre a lo largo de 15 jornadas lectivas, proporciona los conocimientos teóricos y la preparación física necesarios para obtener la acreditación requerida. La superación de este curso constituye un requisito indispensable para que los aspirantes puedan presentarse a las pruebas oficiales de Guardia Rural que convocará el Ministerio del Interior en Madrid en noviembre.

Con el objetivo de lograr una representación territorial equilibrada, la adjudicación inicial de las 20 plazas reservó un máximo de dos por municipio entre los solicitantes que cumplían los requisitos de acceso y aptitud.

Durante la visita a las instalaciones, Villaverde ha puesto en valor el "papel estratégico" que desempeñan los guardapescas en el entorno de las cofradías de pescadores y de los planes de explotación.

En este sentido, ha recordado que su actividad a pie de playa y en las rías resulta "imprescindible" para "frenar el furtivismo, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y asegurar la sostenibilidad biológica y económica" de las actividades marítimo-pesqueras.