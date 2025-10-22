Abre este viernes el plazo de las ayudas para paliar las pérdidas en alojamientos turísticos por los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Galicia abrirá este viernes a las 08.00 horas el plazo de solicitud de las ayudas para paliar las pérdidas económicas derivadas de las cancelaciones de reservas en los establecimientos de alojamiento turístico afectados por los incendios forestales de verano de 2025.

Así lo ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, en la que informa que la línea de ayudas, que forma parte de un paquete mayor de medidas, está dotada con un total de 650.000 euros y sufragará hasta un 25% de la pérdida de facturación con un límite de 2.500 euros.

En concreto, las ayudas están destinadas a aquellos establecimientos hosteleros; campamentos de turismo; establecimientos de turismo rural; apartamentos turísticos; viviendas turísticas y albergues turísticos situados en uno de los ayuntamientos afectados por la activación del Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia en situación 2.

Podrán ser beneficiarias las personas físicas y jurídicas titulares de estos establecimientos y, en el caso de las empresas, deben estar comprendidas en la definición de pequeña y mediana empresa.

En esta línea, son susceptibles de ser cubiertas las pérdidas por cancelaciones en estos alojamientos que se produjesen entre el 28 de julio y el 31 de agosto de 2025. La cantidad máxima a percibir será de un 25% del importe equivalente a la pérdida de facturación sufrida durante el período de referencia en comparación con el mismo período del año anterior, hasta un límite máximo de 2.500 euros por persona beneficiaria, IVA excluido.

El procedimiento de concesiones se efectuará segundo el orden cronológico de entrada de las solicitudes en la sede electrónica de la Xunta hasta agotarse el presupuesto. El plazo para pedirlas es de un mes.