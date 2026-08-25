(AM)Diputación de Pontevedra emplaza a Xunta y AENA a iniciar reuniones para impulsar el aeropuerto de Peinador

VIGO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha emplazado a la Xunta y a AENA a iniciar en septiembre las reuniones necesarias para impulsar el que ha denominado Pacto por Peinador, una iniciativa que propuso hace un par de semanas para reactivar la terminal viguesa.

Según ha apuntado Sánchez en un comunicado, tanto el organismo estatal como la Xunta "respondieron favorablemente" a las cartas en las que les proponía impulsar un acuerdo institucional para trabajar en la captación de rutas para Peinador, y ha señalado que las rutas ya analizadas (Parós, Londres, Milán o Amsterdam) pueden ser "un punto de partida idóneo". De este modo, las reuniones de septiembre "permitirán concretar los siguientes pasos", aprovechando las aportaciones económicas de cada administración.

La vicepresidenta provincial ha recordado al respecto que la Diputación se compromete a destinar 200.000 euros para promoción en origen el primer año por cada nueva ruta abierta en Vigo. "Es una apuesta concreta, con recursos fijados y con una meta muy clara: que Peinador tenga más y mejores conexiones", ha incidido.

Con todo, ha reconocido que la recuperación del aeropuerto vigués no será fácil, pese a que hay "una fuerte voluntad" por parte de las administraciones implicadas para avanzar hacia un objetivo común.

Luisa Sánchez se ha referido también a la necesidad de "escuchar" a los agentes económicos y empresariales, y ha instado a todas las instituciones involucradas a "sumarse a este consenso". En ese sentido, ha reiterado su invitación al Ayuntamiento de Vigo, aunque el alcalde Abel Caballero "no ha contestado hasta el momento" a la propuesta formulada para participar en ese Pacto por Peinador.

Luisa Sánchez ha contrapuesto la posición del regidor olívico al acuerdo alcanzado para el aeropuerto de Santiago, con colaboración entre Ayuntamiento, Xunta y AENA para captar nuevas rutas a través de la aerolínea Wizz Air sin subvencionar a la compañía. "Los aeropuertos funcionan mejor cuando las administraciones colaboran", ha constatado.

RESPUESTA DEL GOBIERNO DE VIGO

En respuesta a la iniciativa de la vicepresidenta de la Diputación, el gobierno local ha emitido un comunicado en el que califica como "poco creíble" la propuesta, tras rechazar el PP en el Pleno municipal varias veces el planteamiento de financiar 'a tres bandas' los vuelos desde Peinador.

Así, el alcalde ha propuesto de forma reiterada que el Ayuntamiento, la Diputación y la Xunta paguen a partes iguales las subvenciones a los vuelos, un modelo que las administraciones provincial y autonómica ven fracasado, porque no consolida las rutas.

"Resulta, por lo tanto, poco creíble, que apenas un mes después de la última negativa, la Diputación proponga ahora iniciar conversaciones sobre Peinador. Quien ha votado reiteradamente en contra y contribuyño a retrasar durante meses la captación de nuevos vuelos, debería, al menos, explicar a la ciudad este cambio de posición y asumir la responsabilidad por el tiempo perdido", expone el comunicado del gobierno de Abel Caballero.

En cualquier caso, ha insistido en rechazar una propuesta "basada exclusivamente en la promoción de los destinos en origen", sin financiar la implantación de nuevas conexiones, porque eso "no proporciona ningún vuelo" y "no resuelve el problema de conectividad de Peinador".

Al respecto, ha defendido que hay numerosos ejemplos de administraciones en España que apoyan económicamente las rutas aéreas, y ha insistido en que la Xunta sigue sin apoyar nuevos vuelos para Peinador mientras "sí destina recursos a conexiones desde Santiago".

Por todo ello, el gobierno local ve la propuesta de Sánchez "un nuevo enredo del PP" y reitera su propia alternativa: financiación a tercios entre Xunta, Ayuntamiento y Diputación para recuperar y ampliar conexiones desde Peinador. "El Ayuntamiento de Vigo está dispuesto a asumir su parte, lo que falta es que Xunta y Diputación asuman también su responsabilidad", concluye el comunicado, al tiempo que acusa al PP de tener "una estrategia para retrasar e impedir la llegada de nuevos vuelos al aeropuerto de Vigo".