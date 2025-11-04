Antón Alvarez Olmo, nuevo gerente del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña - ANDY PÉREZ

A CORUÑA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña ha aprobado el nombramiento de Antón Álvarez Olmo como nuevo gerente de la entidad, tras superar el proceso de selección pública convocado para cubrir esta plaza de dirección profesional.

Álvarez Olmo es graduado en Turismo y Ciencias Empresariales por la Universidade da Coruña y cuenta con formación de posgrado en tecnologías de marketing y comunicación.

A lo largo de su trayectoria profesional, se ha especializado en planificación, promoción y desarrollo de proyectos turísticos, con experiencia en la coordinación de campañas, captación de eventos y relación institucional con diferentes actores del sector.

"El nombramiento de Antón Álvarez Olmo permite dotar al Consorcio de una dirección ejecutiva profesionalizada, con experiencia en el sector y capacidad de gestión", ha remarcado la alcaldesa, Inés Rey.