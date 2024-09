El Ayuntamiento de Santiago precinta por primera vez tres viviendas turísticas sin licencia municipal

Edificio en la rúa do Espírito Santo de Santiago precintado por el Ayuntamiento por tener tres viviendas turísticas sin licencia municipal.

Edificio en la rúa do Espírito Santo de Santiago precintado por el Ayuntamiento por tener tres viviendas turísticas sin licencia municipal. - CEDIDA A EUROPA PRESS

Raxoi advierte que adoptará esta misma medida con todas las VUT que, tras ser notificadas, sigan operando al margen de la normativa local

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha precintado este martes, por primera vez, tres viviendas de uso turístico (VUT) que no disponían de licencia municipal. Se trata de un edificio situado en la rúa do Espírito Santo, que está incluida en el ámbito del Plan Especial da Cidade Histórica, donde no están permitidos este tipo de alojamientos.

Así lo ratifican a Europa Press fuentes del gobierno local, que explican que el precinto se trata de una medida "subsidiaria" que permite la ley gallega de suelo, después de que se siguiese el correspondiente procedimiento administrativo contra el propietario de estos inmuebles.

En este sentido, las mismas fuentes recalcan que se le abrió el expediente sancionador hace tiempo y que se le había notificado, pero finalmente se ha procedido a su cierre porque no cesó su actividad.

El gobierno local agradece la "colaboración vecinal" en este operativo, que "facilitó" el conocimiento de los hechos. Además, el Ayuntamiento compostelano avisa de que hará "cumpir la legalidad" contra el resto de VUT que operen al margen de la normativa municipal, incluso activando este mismo precinto.

Cabe recordar que, en varias sentencias, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya se pronunció favorablemente a los cierres de los pisos turísticos que no contasen con la habilitación del Ayuntamiento, incluso aunque estén inscritas en el registro de la Xunta, conocido como REAT (Registro de Empresas e Actividades Turísticas).

En este sentido, hace meses, Raxoi cifró 816 las VUT que estaban anotadas en el REAT pero que no contaban con licencia municipal. De hecho, de todas ellas, solo 170 estarían situadas en localizaciones que cumplen la normativa. Las restantes sí podrían funcionar como piso turístico 60 días al año, pero no así las que estén dentro de la ciudad histórica, como es el caso del edificio precintado este martes.

Asimismo, tanto la alcaldesa, Goretti Sanmartín, como el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, reclamaron a la Xunta que procediese a la retirada de los inmuebles sin licencia del registro autonómico.