El Ayuntamiento de Santiago "seguirá actuando" ante las viviendas turísticas ilegales y avanza más precintos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Santiago de Compostela, Iago Lestegás, ha asegurado que seguirán actuando ante las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales para "proteger la legalidad urbanística" con medidas como "el corte de suministración básica o la imposición de sanciones" y ha avanzado que habrá más precintos, después de los realizados la semana pasada en un edificio de la rúa do Espírito Santo, que está incluida en el ámbito del Plan Especial da Cidade Histórica, donde no están permitidos este tipo de alojamientos.

A preguntas de los medios sobre unas imágenes de este fin de semana en las que se puede ver a varias personas portando mochilas saliendo del edificio, Lestegás ha señalado que la Policía acudió al lugar "en cinco ocasiones" el sábado y "no detectó presencia de personas en el edificio".

Con todo, ha explicado que las administraciones tienen "la obligación de poner en conocimiento de las autoridades judiciales cualquier quebrantamiento de precinto que se pueda producir".

"Pondremos en conocimiento de Fiscalía lo que tenemos. No tenemos un parte policial de que ese quebrantamiento se ha producido. En todo caso, consideramos que sí que debemos poner esto en conocimiento de Fiscalía para que las autoridades judiciales lo valoren", ha concretado.

Asimismo, cuestionado sobre las declaraciones del portavoz del PP local, Borja Verea, en las que afirmaba que "no se puede convertir a los vecinos en inquisidores en busca de viviendas de uso turístico", Lestegás ha lamentado que el líder popular "reproduce el argumentario de las asociaciones de propietarios".

En cualquier caso, ha puntualizado el edil, los vecinos "denunciaron porque lo estimaron oportuno y el deber de vigilancia del Ayuntamiento no es incompatible con el derecho de los vecinos a denunciar o alertar del desarrollo de cualquier actividad ilegal".

En esta línea, ha asegurado que le "sorprenden" las declaraciones de Verea, ya que las considera "incoherentes con lo que hace el PP en otros sitios".

"En Ibiza, donde gobierna el PP, han instado a los vecinos a denunciar los pisos ilegales, ha agradecido su cooperación y han reclamado colaboración para aportar pruebas; en Madrid, el alcalde, que no es del BNG, dijo en junio que les parece muy bien que aquellos que identifiquen pisos turísticos que no estén en la legalidad lo pongan en conocimiento del Ayuntamiento y publicó una lista de establecimientos con licencia; la Junta de Andalucía pidió la colaboración vecinal y abrió en mayo un buzón online para que los vecinos denuncien pisos turísticos ilegales. Me pregunto qué credibilidad puede tener el portavoz del PP de Santiago cuando ni siquiera sabe lo que está haciendo su partido en esta materia en otros lugares con esta misma problemática", ha reprochado.