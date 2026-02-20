La Diputación de Ourense participa en un proyecto para reconvertir zonas con embalses en destinos turísticos

La Diputación de Ourense y el Inorde se reúnen en la comisión ejecutiva de Femembalses, en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias de Madrid - DIPUTACIÓN DE OURENSE

OURENSE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ourense e Inorde han impulsado, junto a otras instituciones, en la comisión ejecutiva de Femembalses -- en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias de Madrid -- un proyecto encaminado a reconvertir las zonas y territorios con embalses en destinos turísticos sostenibles, financiado con fondos FEDER.

Así lo ha trasladado el organismo provincial en un comunicado, en el que ha señalado que la iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros para trasnformar este tipo de espacios en "destinos turísticos transfronterizos sustentables" que "ofrezcan una alternativa económica viable" para los vecinos y "complementen otras actividades tradicionales".

En concreto, dicho proyecto se enmarca en el Programa de Cooperación Interreg VI A España - Portugal 2021-2027, para solventar el "problema conjunto de despoblación y falta de empleo en zonas rurales" entre España y Portugal, en donde los embalses "pueden convertirse en motores de desarrollo económico".

Además de la Diputación de Ourense, en esta iniciativa participan la Diputación de Zamora, la de Cáceres y Femembalses, así como los municipios portugueses de Bragança, de Castelo Branco y las Comunidades Intermunicipais do Alto Tâmega e Barroso, y la de O Cávado.