Diputación de Pontevedra emplaza a Xunta y AENA iniciar las reuniones para impulsar el aeropuerto de Peinador

VIGO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha emplazado a la Xunta y a AENA a iniciar en septiembre las reuniones necesarias para impulsar el que ha denominado Pacto por Peinador, una iniciativa que propuso hace un par de semanas para reactivar la terminal viguesa.

Según ha apuntado Sánchez en un comunicado, tanto el organismo estatal como la Xunta "respondieron favorablemente" a las cartas en las que les proponía impulsar un acuerdo institucional para trabajar en la captación de rutas para Peinador, y ha señalado que las rutas ya analizadas (Parós, Londres, Milán o Amsterdam) pueden ser "un punto de partida idóneo". De este modo, las reuniones de septiembre "permitirán concretar los siguientes pasos", aprovechando las aportaciones económicas de cada administración.

La vicepresidenta provincial ha recordado al respecto que la Diputación se compromete a destinar 200.000 euros para promoción en origen el primer año por cada nueva ruta abierta en Vigo. "Es una apuesta concreta, con recursos fijados y con una meta muy clara: que Peinador tenga más y mejores conexiones", ha incidido.

Con todo, ha reconocido que la recuperación del aeropuerto vigués no será fácil, pese a que hay "una fuerte voluntad" por parte de las administraciones implicadas para avanzar hacia un objetivo común.

Luisa Sánchez se ha referido también a la necesidad de "escuchar" a los agentes económicos y empresariales, y ha instado a todas las instituciones involucradas a "sumarse a este consenso". En ese sentido, ha reiterado su invitación al Ayuntamiento de Vigo, aunque el alcalde Abel Caballero "no ha contestado hasta el momento" a la propuesta formulada para participar en ese Pacto por Peinador.

Luisa Sánchez ha contrapuesto la posición del regidor olívico al acuerdo alcanzado para el aeropuerto de Santiago, con colaboración entre Ayuntamiento, Xunta y AENA para captar nuevas rutas a través de la aerolínea Wizz Air sin subvencionar a la compañía. "Los aeropuertos funcionan mejor cuando las administraciones colaboran", ha constatado.