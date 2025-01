Galicia se reivindicará en Fitur como "tierra acogedora" y "de brazos abiertos": "Aquí cabe todo el mundo"

VIGO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que Galicia se reivindicará en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebra a partir de este miércoles en Madrid, como una "tierra acogedora" y "de brazos abiertos": "Aquí cabe todo el mundo".

Así lo ha señalado tras ser preguntado por los medios de comunicación este martes en Vigo, donde ha puesto en valor la importancia para el empleo y para la economía del turismo.

"Estamos deseando que la gente nos visite", ha añadido, para así "consolidar" el "auge" que vive Galicia en cuanto a número de visitantes se refiere. Eso sí, ha apelado al "sentidiño", para que los viajeros que vienen a la Comunidad sean cada vez "de más calidad y se eleve el gasto medio".

Rueda ha considerado que Galicia está en una posición de "ventaja" porque ofrece lo que buscan los turistas, que es, a su juicio, "naturaleza, buena climatología, paisaje o la afabilidad de la gente".

Por todo ello, el lema escogido por la Xunta para su participación en Fitur es 'Galicia, tierra acogedora', buscando también desestacionalizar el turismo y promover otros lugares que no son tan conocidos para "descargar" los que sí lo son y reafirmar el mensaje de que "aquí cabe todo el mundo y no se rechaza a nadie", frente a los que piden a la gente que no venga a Galicia, según ha destacado.