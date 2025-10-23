El grupo de trabajo para la coordinación de aeropuertos gallegos se sentará en Santiago el 5 de noviembre

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de trabajo que intentará potenciar la coordinación entre los aeropuertos gallegos se sentará por primera vez el próximo 5 de noviembre en Santiago de Compostela. El objetivo es, desde una perspectiva técnica y con los distintos actores implicados, cerrar una diagnosis que facilite la adopción de medidas para "mejorar a medio y largo plazo" la conectividad en la comunidad.

La fecha la ha ratificado el presidente de Aena, Maurici Lucena, quien ha comparecido ante los medios, al igual que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, al término de un encuentro en la sede del Gobierno gallego que se ha prolongado durante casi dos horas.

"Creo que la reunión fue bastante fructífera", ha asegurado Rueda, antes de agradecer que el Gobierno haya "cumplido" su compromiso y que, tras una conversación con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el 'Foro La Toja' sobre la situación de los aeropuertos y la bajada de pasajeros haya tenido lugar este encuentro entre representantes de la Xunta y Aena.

"Creo que era bueno que sentáramos las bases y que ahora sigamos hablando con el resto de los interesados, los ayuntamientos (las tres terminales están en Santiago, Vigo y A Coruña), el tejido económico y el turismo, sobre el convencimiento de que tenemos una situación que solucionar", ha manifestado, para añadir que las propuestas, para que funcionen, tendrán que ser "conjuntas" y con base técnica.

Para ello, tanto Rueda como el presidente de la Xunta como el titular de Aena han coincidido en la importancia de realizar un diagnóstico certero. La clave, según Lucena, es partir de "un diagnóstico competente y no falaz" con los motivos de "por qué pasan las cosas". A partir de ese análisis, tocará trabajar en un plan conjunto, aunque Xunta y Aena han huido de concretar un horizonte temporal.

Eso sí, antes de abandonar la Xunta para desplazarse a otro acto que tenía a continuación, Rueda ha recalcado que "de nada sirve estar discutiendo, intentando achacar responsabilidades o echarse culpas". "Creo que todos tenemos la responsabilidad y la obligación de que esta situación mejore", ha aseverado.