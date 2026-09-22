Hoteles y pensiones gallegas ingresaron 334 millones entre enero y agosto de este año

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles y pensiones de Galicia ingresaron en los ocho primeros meses del año 334,7 millones de euros, lo que revela un incremento del 6,6% con respecto al mismo periodo del año pasado. La rentabilidad hotelera creció en los ocho primeros meses del año un 7,5%, según reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Sólo en el mes de agosto, el sector tuvo unos ingresos de 92,4 millones de euros que se traducen en una suba del 8,8% con respeto al incluso mes del año pasado. Por primera vez se supera la barrera de los 90 millones de euros de ingresos en el mes de agosto registrando un máximo histórico.

Los datos estadísticos indican que en agosto 790.590 personas se alojaron en los establecimientos hoteleros gallegos, generando un total de 1.645.232 noches. Estas cifras se mantienen en niveles similares a los del año anterior, con incrementos del 1% en cada uno de los indicadores, y confirman la estabilidad del segmento hoteleiro en Galicia nos últimos ejercicios.

Los datos de agosto también analizan el origen de la demanda. El 75% de las noches hoteleras correspondieron al turismo nacional. Dentro de este mercado destaca especialmente el turismo receptor, es decir, los visitantes procedentes de otras comunidades autónomas, que representan el 61% del total de las noches.

Por su parte, el mercado internacional, con más de 226.000 turistas alojados en hoteles y pensiones de la comunidad, se incrementó el 16,6% con respecto a agosto de 2025. El número de noches registradas 403.171, lo que se traduce en una subida del 17,5%.

Entre enero y agosto de este año y a la espera de incorporar los datos de agosto correspondientes al turismo rural, albergues y cámpings, Galicia contabiliza 4,7 millones de viajeros alojados, que realizaron casi 9 millones de noches, un 2,3% más que en el incluso período de 2025.